المنتخب السعودي يهزم الجزائر وديًا بهدفين استعدادًا لمونديال روسيا (فيديو)

حقق المنتخب السعودي، اليوم الأربعاء، فوزًا على نظيره الجزائري بهدفين دون رد في مباراة ودية لكرة القدم أقيمت بينهما في إسبانيا ضمن استعدادات الأول لبطولة كأس العالم في روسيا الصيف المقبل.

جاءت المباراة سريعة من جانب لاعبي الفريقين، حيث تبادلا الهجمات في محاولة لإحراز هدف التقدم.

ومع حلول الدقيقة 24 نجح “الأخضر” السعودي في تسجيل الهدف الأول عن طريق سلمان الفرج من ركلة حرة مباشرة سكنت الشباك.

???? || قوووول أول سعودي في الدقيقة 24 سجله لاعب #منتخبنا_الوطني سلمان الفرج السعودية 1 ???? الجزائر 0#السعوديه_الجزائر #KSA_SPORTS pic.twitter.com/T76HuoUh8z — KSA SPORTS (@riyadiyatv) ٩ مايو ٢٠١٨

وفشلت جميع محاولات الجزائر في إدراك التعادل، ليخرج المنتخب السعودي متقدمًا من شوط المباراة الأول بهدف نظيف.

وازدادت الإثارة في شوط المباراة الثاني، وتوالت الفرص الضائعة إلى أن جاءت الدقيقة 81 ليضيف يحيى الشهري الهدف الثاني للسعودية عندما انفرد بالحارس الجزائري وأسكن الكرة في الشباك.

???? || شاهد الهدف الثاني لـ #المنتخب_السعودي عن طريق اللاعب يحيى الشهري

السعودية 2 ???? الجزائر 0#السعوديه_الجزائر #KSA_SPORTS pic.twitter.com/Hg2EYrFgzJ — KSA SPORTS (@riyadiyatv) ٩ مايو ٢٠١٨

ويستهل المنتخب السعودي مشواره في المونديال بمواجهة روسيا المستضيفة في 14 يونيو/ حزيران المقبل.

وتلعب السعودية وروسيا في المجموعة الأولى بجانب أورغواي ومصر.