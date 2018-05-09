أهداف مباراة السعودية والجزائر.. الأخضر يتقدم بثنائية (فيديو)

أهداف مباراة السعودية والجزائر.. الأخضر يتقدم بثنائية (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

تقدم سلمان الفرج للمنتخب السعودي بهدف نظيف أحرزه في شبام المنتخب الجزائري، خلال المباراة الودية التي تقام بين المنتخبين في مدينة قادش الإسبانية.

وسدد الفرج كرة من ضربة حرة على حدود منطقة الجزاء سكنت شباك محاربي الصحراء.

وعزز يحيى الشهري تقدم المنتخب السعودي بالهدف الثاني في الدقيقة 82.

وتستضيف مدينة قادش الاسبانية أولى مواجهات الأخضر بنظيره الجزائري بعد غياب 32 عاماً حيث كان أخر لقاء جمع بينهما منذ 1986 ضمن استعدادات محاربو الصحراء لمونديال المكسيك.

وتأتي ودية السعودية والجزائر ضمن المرحلة الرابعة من البرنامج الإعدادي لـ”الأخضر” للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2018.

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