والدة فهد الهريفي تخطف الأضواء في مهرجان اعتزاله.. هل هي أول سعودية تلمس عشب ملاعب المملكة؟ (فيديو)‎

قام نجم نادي النصر والمنتخب السعودي السابق، فهد الهريفي، بتقبيل رأس ويد وقدم والدته قبل انطلاق مباراة اعتزاله أمام فريق فالنسيا الإسباني، اليوم الأربعاء.

وفوجئ المتابعون بنزول والدة الهريفي لأرض الملعب لتعطيه كرة بدء المباراة، فقبّل قدميها، في لقطة قابلتها الجماهير بتصفيق حاد.

وأصر الهريفي على أن تكون والدته هي من تطلق شارة البداية لمهرجان اعتزاله، قائلًا إن والدته هي المدرب له خارج المستطيل الأخضر، وإن لها الفضل في كل ما وصل إليه.

في حين قالت والدة النجم المعتزل إنها فخورة بابنها، داعيةً له بالتوفيق في حياته المستقبلية.

وتمكنت والدة الهريفي من حضور مباراة مهرجان اعتزاله بعدما سمحت الهيئة العامة للرياضة في السعودية للعائلات بحضور المباراة.‎

وأصبح نزول والدة الهريفي لأرض الملعب حدثا تاريخيا، فلم تشهد ملاعب المملكة أمرا مماثلا في البلد الذي دخلت نسائه الملاعب للمرة الأولى في يناير الماضي. ‎

وتساءل سعوديون إن كانت هي أول سيدة تلمس عشب ملاعب المملكة العربية السعودية، بعد نزولها أرض الملعب لتسليم نجلها كرة المباراة‎.

وانتشرت تغريدات كثيرة على موقع التدوينات المصغر “تويتر” بعد هذه اللقطة، التي لاقت رواجًا واسعًا بين المستخدمين.

وفيما يلي بعض التغريدات حول لقطة تقبيل فهد الهريفي لقدم والدته:

نفرح كلنا بفرح والدته فهد الهريفي ، الله يطول بعمرها وبعمر امهاتنا ، ويرحم والده ومن توفى ❤ pic.twitter.com/LynrVAomPp — ناصر العوده ???????? (@HoLSTN10) ٩ مايو ٢٠١٨

#اعتزال_فهدالهريفي بعد ماشفت والدة الهريفي تمنيت ان الملعب فل ???? ماكان يستاهل منكم هذا الجحود يانصراويين خصوصا ان التذاكر مجانية و فيه سحب سيارات — هلالي ملكي ???? (@hilal_royal2017) ٩ مايو ٢٠١٨

#اعتزال_فهد_الهريفي

والدة فهد الهريفي الله يوفقها

توجه رسالة لبنات هذا الجيل

( وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ ) pic.twitter.com/xlHjJBsBWr — سطام دويس الدوسري (@Aldouwis) ٩ مايو ٢٠١٨

#اعتزال_فهدالهريفي

حفظ الله والدة فهد الهريفي

ووالدينا وجميع المسلمين تركي آل الشيخ هنيئا لك دعوات هذه الأم pic.twitter.com/7ucd6LKuFk — ali (@YsYuosef) ٩ مايو ٢٠١٨