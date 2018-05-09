والدة فهد الهريفي تخطف الأضواء في مهرجان اعتزاله.. هل هي أول سعودية تلمس عشب ملاعب المملكة؟ (فيديو)‎

والدة فهد الهريفي تخطف الأضواء في مهرجان اعتزاله.. هل هي أول سعودية تلمس عشب ملاعب المملكة؟ (فيديو)‎

المصدر: فريق التحرير

قام نجم نادي النصر والمنتخب السعودي السابق، فهد الهريفي، بتقبيل رأس ويد وقدم والدته قبل انطلاق مباراة اعتزاله أمام فريق فالنسيا الإسباني، اليوم الأربعاء.

وفوجئ المتابعون بنزول والدة الهريفي لأرض الملعب لتعطيه كرة بدء المباراة، فقبّل قدميها، في لقطة قابلتها الجماهير بتصفيق حاد.

وأصر الهريفي على أن تكون والدته هي من تطلق شارة البداية لمهرجان اعتزاله، قائلًا إن والدته هي المدرب له خارج المستطيل الأخضر، وإن لها الفضل في كل ما وصل إليه.

في حين قالت والدة النجم المعتزل إنها فخورة بابنها، داعيةً له بالتوفيق في حياته المستقبلية.

وتمكنت والدة الهريفي من حضور مباراة مهرجان اعتزاله بعدما سمحت الهيئة العامة للرياضة في السعودية للعائلات بحضور المباراة.‎

وأصبح نزول والدة الهريفي لأرض الملعب حدثا تاريخيا، فلم تشهد ملاعب المملكة أمرا مماثلا في البلد الذي دخلت نسائه الملاعب للمرة الأولى في يناير الماضي. ‎

وتساءل سعوديون إن كانت هي أول سيدة تلمس عشب ملاعب المملكة العربية السعودية، بعد نزولها أرض الملعب لتسليم نجلها كرة المباراة‎.

وانتشرت تغريدات كثيرة على موقع التدوينات المصغر “تويتر” بعد هذه اللقطة، التي لاقت رواجًا واسعًا بين المستخدمين.

وفيما يلي بعض التغريدات حول لقطة تقبيل فهد الهريفي لقدم والدته:

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات:desk (at) eremnews.com
تاريخ النشر
تاريخ التحديث
الوسومات :
اترك تعليقاً