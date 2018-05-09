بكت ثم نزلت أرض الملعب فقبّل قدميها.. والدة فهد الهريفي تحضر مباراة اعتزاله بين النصر وفالنسيا (فيديو)

خطفت والدة لاعب نادي النصر السعودي المعتزل، فهد الهريفي، الأضواء في مباراة مهرجان اعتزال نجلها، التي أقيمت في الرياض بين ناديي النصر وفالنسيا برعاية تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة بالمملكة العربية السعودية.

وظهرت والدة الهريفي تبكي في المدرجات، ثم أجرت مقابلة مع القناة الرياضية السعودية KSA SPORTS.

وفوجئ المتابعون بنزول والدة الهريفي لأرض الملعب لتعطيه كرة بدء المباراة، فقبّل قدميها، في لقطة قابلتها الجماهير بتصفيق حاد.

ووجه سلطان، نجل فهد الهريفي، رسالة لتركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة بالمملكة العربية السعودية، خلال مهرجان اعتزال والده.

وتكفل تركي آل الشيخ بمهرجان اعتزال الهريفي.

وتقام مباراة النصر ضد فالنسيا الإسباني بمشاركة عدد من نجوم كرة القدم العالمية، أمثال رونالدينيو وديكو وكريسبو وأحمد حسن ودل بييرو.

وحمل الهريفي ونجله سلطان صورة تركي آل الشيخ مكتوبًا عليها “شكرًا أبوناصر اللي سويته لبابا”.

ووجه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة بفتح المدرجات مجانًا للجماهير الحاضرة في مباراة اعتزال فهد الهريفي لاعب النصر السعودي السابق (أفراد وعائلات).

وبذلك تمكنت النساء السعوديات من حضور مباراة اعتزال لاعب النصر السعودي السابق.

وأعلنت القنوات الرياضية السعودية، ksa sports عن نقل المباراة.

وكان تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة بالمملكة العربية السعودية قد تكفل بمهرجان اعتزال الهريفي.

ووصل عدد كبير من نجوم كرة القدم العالمية؛ استعدادًا للمشاركة في المباراة، بخلاف نادي فالنسيا.

ومن أبرز النجوم الحاضرين رونالدينيو وديكو وأحمد حسن وحسين ازميجاني وهرنان كريسبو وأليساندرو دل بييرو، وجميعهم سيرتدون قميص النصر ضد فالنسيا.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية وبتعليق علي الكعبي.