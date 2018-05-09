النصر ضد فالنسيا.. موعد مباراة اعتزال فهد الهريفي والقنوات الناقلة

أعلنت القنوات الرياضية السعودية، ksa sports عن نقل مباراة نادي النصر السعودي ضد فالنسيا الإسباني في اعتزال فهد الهريفي نجم المنتخب السعودي السابق.
كان تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة بالمملكة العربية السعودية تكفل بمهرجان اعتزال الهريفي.
ووصل عدد كبير من نجوم كرة القدم العالمية استعدادًا للمشاركة في المباراة، بخلاف نادي فالنسيا.
ومن أبرز النجوم الحاضرين رونالدينيو وديكو وأحمد حسن وحسين ازميجاني وهرنان كريسبو وأليساندرو دل بييرو و وجميعهم سيرتدون قميص النصر ضد فالنسيا.
حصرياً تشاهدون اليوم مباراة حفل #اعتزال_فهد_الهريفي بين#النصر ???? #فالنسيا
⏱ 7:00 م
???? علي الكعبي#KSA_SPORTS pic.twitter.com/ZvMfTP1ZR3
— KSA SPORTS (@riyadiyatv) May 9, 2018
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة تركي ال الشيخ يوجه بفتح المدرجات مجاناً للجماهير الحاضرة في مباراة النصر فالنسيا في حفل اعتزال فهد الهريفي على استاد الأمير فيصل بن فهد بالملز.
كما سيتم السحب على 5 سيارات كجوائز للجماهير وذلك بين شوطي المباراة.
المؤتمر الصحفي الخاص باعتزال لاعب #النصر فهد الهريفي أمام فالنسيا الإسباني #برنامج_الخيمة@Fahadalhurifi
— KSA SPORTS (@riyadiyatv) May 8, 2018
وتنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية وبتعليق علي الكعبي.