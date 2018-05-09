النصر ضد فالنسيا.. موعد مباراة اعتزال فهد الهريفي والقنوات الناقلة

أعلنت القنوات الرياضية السعودية، ksa sports عن نقل مباراة نادي النصر السعودي ضد فالنسيا الإسباني في اعتزال فهد الهريفي نجم المنتخب السعودي السابق.

كان تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة بالمملكة العربية السعودية تكفل بمهرجان اعتزال الهريفي.

ووصل عدد كبير من نجوم كرة القدم العالمية استعدادًا للمشاركة في المباراة، بخلاف نادي فالنسيا.

ومن أبرز النجوم الحاضرين رونالدينيو وديكو وأحمد حسن وحسين ازميجاني وهرنان كريسبو وأليساندرو دل بييرو و وجميعهم سيرتدون قميص النصر ضد فالنسيا.

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة تركي ال الشيخ يوجه بفتح المدرجات مجاناً للجماهير الحاضرة في مباراة النصر فالنسيا في حفل اعتزال فهد الهريفي على استاد الأمير فيصل بن فهد بالملز.

كما سيتم السحب على 5 سيارات كجوائز للجماهير وذلك بين شوطي المباراة.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية وبتعليق علي الكعبي.