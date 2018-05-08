بعثة فالنسيا الإسباني تصل إلى السعودية للمشاركة في مهرجان اعتزال فهد الهريفي (فيديو)

وصلت بعثة فريق فالنسيا الإسباني إلى الممكلة العربية السعودية، من أجل خوض مباراة اعتزال فهد الهريفي، نجم نادي النصر والمنتخب السعودي الأسبق، والمقرر لها غدًا الأربعاء، على ملعب “الأمير فيصل بن فهد” فى العاصمة الرياض.

ونشرت قناة “KSA SPORTS” السعودية مقاطع فيديو للحظات وصول الفريق الإسبانى إلى الممكلة، من أجل المشاركة فى مباراة اعتزال الهريفى، الذى يُعد أحد أبرز نجوم نادى النصر.

الهريفى لعب طوال مسيرته للنصر منذ موسم 1984 وحتى موسم 2000، كما أنه كان أحد أبرز نجوم المنتخب السعودى، الذى لعب معه فى الفترة من 1986 و حتى 1994.

وكان فهد الهريفى قد قدّم الدعوة أولًا للنادى الأهلى المصري من أجل المشاركة فى المباراة، إلا أن ارتباطات الفريق الأحمر بالمشاركة فى دورى أبطال أفريقيا، وظروف سفره إلى أوغندا لمواجهة كامبالا سيتى يوم 15 مايو الجارى حالت دون ذلك.

ومن المقرر أن تشهد المباراة مشاركة عدد كبير من نجوم العالم بحسب ما ذكرت بعض الصحف السعودية، أبرزهم محمد أبوتريكة، إلى جانب البرازيلى رونالدينيو، وديدييه دروغبا، نجم ساحل العاج، والكاميرونى صامويل إيتو، والإيطالى فرانشيسكو توتى، والهولندى باتريك كلايفرت، والبرتغالى لويس فيجو، والنيجيرى جاى جاى أوكوشا، والفرنسى فريدريك عمر كانوتيه، والبرازيلي رونالدينيو.

فالنسيا الإسباني يصل الرياض ..

ورئيس الهيئة العامة للرياضة يوجه بتخصيص 5 سيارات للجماهير وفتح المدرجات مجاناً في حفل اعتزال الكابتن فهد الهريفي غداً#برو_سبورت @gsaksa pic.twitter.com/1acY6saAya — MBC PRO SPORTS (@MBCProSports) May 8, 2018

إلى ذلك، وجه رئيس الهيئة العامة للرياضة، تركي آل الشيخ، بفتح المدرجات مجاناً للجماهير الحاضرة في مباراة اعتزال الهريفي.

وكتب الحساب الرسمي لهيئة العامة للرياضة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “معالي رئيس مجلس الإدارة يوجه بفتح المدرجات مجاناً للجماهير الحاضرة في مباراة اعتزال فهد الهريفي (أفراد وعائلات) غداً الأربعاء في استاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض”.