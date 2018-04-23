فهد الهريفي يعلن تأجيل مهرجان اعتزاله

أعلن اللاعب الدولي السعودي السابق، ونجم نادي النصر، فهد الهريفي، تأجيل مهرجان اعتزاله، والذي كان من المقرر أن يقام الأربعاء المقبل.

وقال الهريفي على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: إنه تم تأجيل حفل الاعتزال إلى يوم 9 مايو المقبل، بالاتفاق مع نادي فالنسيا الإسباني.

وكتب الهريفي: “رغبة منّي في مشاركة وطني وقيادته ومجتمعنا في المشروع العملاق، مشروع القدية، طلبت من اللجنة المنظمة لمهرجان اعتزالي تأجيله، حتى لا يتزامن مع المشروع الذي سيرعاه مولاي خادم الحرمين الشريفين، ولإتاحة الفرصة للجماهير والإعلام. وبالاتفاق مع نادي فالنسيا سيكون المهرجان يوم الأربعاء 9 مايو”.

وسجل اللاعب فهد الهريفي أول هدف له مع نادي النصر أمام الاتفاق في مباراة انتهت بفوز العالمي 4/2.

يذكر أن فهد الهريفي حقق لقب كأس أمم آسيا مع المنتخب السعودي في عام 1988، إذ سجل ركلة ترجيحية ساهمت بقوة في فوز الأخضر بلقب كأس الأمم الآسيوية.