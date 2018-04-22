فهد الهريفي يكشف حقيقة اعتذار فالنسيا الإسباني عن مباراة اعتزاله

نفى فهد الهريفي، نجم نادي النصر السعودي السابق، إلغاء مباراة اعتزاله أمام فالنسيا الإسباني، بسبب ما تردد عن أن المواجهة تم تأجيلها بسبب أن النادي الإسباني اعتذر عن الحضور في هذا التوقيت.

وكتب فهد الهريفي تغريدة عبر حسابه على موقع تويتر، قائلًا: “وردني الكثير من الاستفسارات حول خبر نشره صحافي إسباني في أحد المواقع عن إلغاء المباراة.. وهذا غير صحيح”.

وأضاف: “وصول فالنسيا بإذن الله الثلاثاء مساء الساعة 7 حسب الحجز الموجود والمباراة الأربعاء في موعدنا في الملعب إن شاء الله”.

ويعد فهد الهريفي واحدًا من أبرز اللاعبين في تاريخ نادي النصر والكرة السعودية خلال ثمانينيات القرن الماضي.

وردني الكثير من الإستفسارات حول

خبر نشره صحفي أسباني في أحد المواقع

عن إلغاء المباراة وهذا غير صحيح

وصول فالنسيا بإذن الله الثلاثاء مساء الساعة 7 حسب الحجز الموجود والمباراة الأربعاء

موعدنا في الملعب إن شاء الله .???? pic.twitter.com/a5TbzrEnRH — فهد الهريفي (@Fahadalhurifi) April 21, 2018

وسجل اللاعب فهد الهريفي أول هدف له مع نادي النصر أمام فريق الاتفاق في مباراة كانت أقيمت بين الفريقين وانتهت بفوز العالمي برباعية مقابل هدفين.

يذكر أن فهد الهريفي حقق لقب كأس أمم آسيا مع المنتخب السعودي في عام 1988، حيث سجل ركلة ترجيحية ساهمت بقوة في فوز الأخضر بلقب كأس الأمم الآسيوية.

وكان النجم الإيطالي أندريا بيرلو لاعب يوفنتوس الإيطالي السابق أعلن عن مشاركته في مهرجان اعتزال النجم فهد الهريفي، والذي سيقام يوم الـ25 من إبريل الجاري في مدينة الرياض.

ويذكر أن فهد الهريفي شارك مع المنتخب السعودي في بطولة كأس الأمم الآسيوية في عام 1992، حيث تواجد مع الأخضر في المباراة النهائية والتي احتل فيها منتخب السعودية المركز الثاني.

ونال فهد كذلك لقب هداف البطولة الآسيوية عن طريق نيله لقب الحذاء الذهبي.

شارك الهريفي كذلك مع المنتخب السعودي في بطولة كأس العالم للقارات في عام 1992، كما سجل أول هدف في تاريخ البطولة في شباك منتخب الولايات المتحدة الأمريكية.

كما لعب الهريفي مع المنتخب السعودي في دورة الألعاب الآسيوية في عام 1987، حيث نال الأخضر المركز الثاني في تلك الدورة.