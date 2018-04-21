فالنسيا الإسباني يصدم فهد الهريفي ويعتذر عن المشاركة في حفل اعتزاله أمام نادي النصر

كشف نادي فالنسيا الإسباني عن رفضه المشاركة في مباراة اعتزال اللاعب الدولي السابق فهد الهريفي، نجم نادي النصر والكرة السعودية، بحسب ما نقلت صحيفة “ماركا” الإسبانية الشهيرة.

وقالت الصحيفة، إن إدارة النادي الإسباني شددت على أن الشروط اللازمة لتنفيذ هذه الرحلة لم يتم الوفاء بها، على الرغم من حصوله على موافقة مارسيلينو، المدير الفني للفريق.

وكان اللاعب الدولي الإيطالي السابق “أندريا بيرلو”، الفائز بكأس العالم لكرة القدم 2006، أعلن مشاركته في حفل تكريم الدولي فهد الهريفي لاعب النصر سابقًا، الذي كان سيجمع بين النصر وفالنسيا، يوم الأربعاء المقبل، على ملعب الأمير فيصل بن فهد في العاصمة الرياض.

يذكر أن الفريق الإسباني كان سيحصل على مقابل مادي ضخم جرّاء مشاركته في هذه المباراة، قبل أن تقرر إدارة النادي الاعتذار عنها.