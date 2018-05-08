بين الاحتفال والسخرية.. هكذا استقبل السعوديون مشاركة فهد المولد الأولى مع ليفانتي

أصبح النجم السعودي فهد المولد، أول لاعب سعودي يشارك بشكل رسمي في مباراة بالدوري الإسباني الدرجة الأولى، بعدما لعب مباراة فريقه ليفانتي أمام ليغانيس، في الجولة الـ 36 من المسابقة.

وشارك المولد (23 عامًا) منذ الدقيقة الـ 80 في المباراة بدلًا من إينيس بردهي.

وانتقل المولد في يناير الماضي ضمن شراكة بين رابطة الدوري الإسباني والهيئة العامة للرياضة في السعودي وشملت انتقال 9 لاعبين سعوديين إلى أندية إسبانية.

وانتهت المباراة بفوز ليفانتي 3/0 لكن جميعها جاءت قبل مشاركة المولد.

ويحتل ليفانتي المركز السادس عشر على لائحة ترتيب الدوري الإسباني وفي جعبته 43 نقطة.

وسخر سعوديون من مشاركة فهد المولد الأولى إذ بدأت مقارنته بمحمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، وأفضل لاعب في إنجلترا.

ومزح حساب ليفانتي بالعربي :”فهد المولد يمتلك أعلى نسبة فوز في تاريخ الليغا الإسبانية 100% بمشاركة فهد المولد ليفانتي لا يخسر، فهد المولد لم يخسر في تاريخه مع ليفانتي ولم يستقبل ليفانتي أي هدف مع فهد المولد، لم يفعلها كريستيانو ولا ميسي.

ردة فعل المعلق الكبير علي الكعبي عند دخول #فهد_المولد pic.twitter.com/QZg6W5RvCl — c.v (@_iireo) May 7, 2018

ومزح حساب يدعى وحيد :”صراحه وبعيد عن الميول فهد المولد في 5 دقايق افضل من محمد صلاح طول مسيرته “.

الشباب في الاستراحة مبسوطين بمشاركة النجم #فهد_المولد ????????????

. pic.twitter.com/qcTsaQfYoT — عبدالعزيز المريسل (@ALMRISEUL) May 7, 2018

وغرد حساب الكرة الإسبانية :”احصائية.. فقط لاعبي برشلونة و فهد المولد الذين لم يتلقوا اي خسارة هذا الموسم في الليغا ، اذا كان على ارضية الميدان “.

وقال باكو لوبيز مدرب ليفانتي: “فهد المولد يتحسن شيئًا فشيئًا أخيرًا، هو من نوع اللاعبين الذين ليس بالسهل تكيّفهم، هو مميز وتصرفاته جيّدة ولا ينقصه حاليًا سوى العمل كثيرًا على التكتيك”.