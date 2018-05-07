سعود آل سويلم يعفي سلمان المالك من منصبه ويزف خبرًا سارًا لجماهير نادي النصر السعودي‎

أعلن سعود السويلم رئيس نادي النصر السعودي، اليوم الإثنين، اقتراب ناديه من توقيع عقد رعاية بمبلغ كبير.

وأوضح السويلم عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أن عقد الرعاية سيكون بمبلغ 200 مليون ريال مدة 4 أعوام وبواقع 50 مليون ريال سنويًا.

وقال السويلم: “بحمدالله وتوفيقه، نحن على وشك إنهاء عقد رعاية لنادي النصر، بواقع 50 مليون ريال سنويًا”.

ومن المتوقع أن يسهم هذا المبلغ في زيادة مداخيل النصر ما يساعده على التعاقد مع لاعبين جدد.

كما أعلن السويلم إعفاء سلمان المالك من منصبه كنائب لرئيس النادي.

وكتب السويلم” “أخي سلمان المالك بذل جهدًا كبيرًا لا يخفى على الكيان النصراوي وجماهيره، أشكره باسمي وباسم جماهير العالمي على كل جهوده”.

وأضاف: “اليوم أعفيته من منصب نائب رئيس النادي مع ثقتي الكاملة بأنه سيبقى جنديًا من جنود نادي النصر وأحد أبنائه الأوفياء”.

واحتل النصر المركز الثالث على لائحة ترتيب الدوري السعودي لموسم 2017/2018.

بحمدالله وتوفيقه، نحن على وشك إنهاء عقد رعاية لنادي النصر بمبلغ 200 مليون ريال لأربع سنوات، بواقع 50 مليون ريال سنوياً. بإذن الله تعالى تتكلل جهودنا بالتوفيق والنجاح. — سعود آل سويلم (@SSuwailm) ٧ مايو ٢٠١٨