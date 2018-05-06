نادي النصر السعودي يسعى لضم الصربي أليكساندر بريوفيتش من باوك اليوناني

كشفت تقارير صحفية عن دخول إدارة نادي النصر السعودي في مفاوضات جادة مع باوك اليوناني لشراء البطاقة الدولية للمهاجم الصربي أليكساندر بريوفيتش، البالغ 28 عامًا.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة “الرياض”، فإن المفاوضات جاءت بعد إصرار المدرب الأورغوياني دانيال كارينو على جلب الصربي بريوفيتش الذي سبق أن مثل المنتخبات السنية السويسرية، ويتصدر إليكساندر بريوفيتش قائمة هدافي الدوري اليوناني للموسم الحالي.

وتشير مصادر “الرياض” إلى أن إدارة النصر قدمت عرضًا يبلغ أربعة ملايين دولار إلا أن إدارة اليوناني اشترطت الحصول على مبلغ ستة ملايين دولار من أجل التنازل عن خدماته للنصر.