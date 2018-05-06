الأسطورة ماجد عبدالله من المرشحين لخلافة سلمان المالك في نادي النصر السعودي

كشفت تقارير صحفية أن نجم نادي النصر والمنتخب السعودي السابق، ماجد عبدالله، من ضمن الأسماء المرشحة لخلافة سلمان المالك في منصب نائب رئيس مجلس إدارة العالمي.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة “الشرق الأوسط”، فإن التشكيل الإداري الجديد الذي يعمل عليه رئيس النادي، سعود آل سويلم، سيعلن في وقت قريب.

وأشارت الصحيفة إلى أن المالك سيكون عضوًا في مجلس إدارة النصر، بينما سيتم تنصيب ماجد عبد الله نائبًا للرئيس.

يذكر أن “ماجد” من المقربين لرئيس النادي حاليًا، وفرص وجوده في إدارة النصر كبيرة جدًا نظرًا لخبرته الفنية كلاعب سابق بالإضافة إلى تسلمه لمناصب إدارية متعددة، أبرزها الإشراف على الفريق الأول لكرة القدم بالنصر أواخر التسعينيات، وإشرافه لفترة قصيرة على الأخضر السعودي قبل أن يقدم استقالته لظروفه الخاصة.

إلى ذلك، أعلنت اللجنة المنظمة المحلية العليا لكأس آسيا 2019، يوم السبت، عن اختيار ماجد عبدالله، وزهير بخيت نجم الكرة الإماراتية سفيرين للبطولة، بنسختها الجديدة التي ستقام خلال الفترة من الـ 5 من يناير حتى الـ1 من فبراير.

ويملك عبدالله، تاريخًا حافلًا بالألقاب والإنجازات على صعيد المنتخب ونادي النصر السعودي، إذ حصد كأس الأمم الآسيوية لعامي 1984 و1988.

وقاد المنتخب السعودي للتأهل لأولمبياد لوس أنجلوس في أمريكا لعام 1984، والتأهل إلى نهائيات كأس العالم للمرة الأولى بتاريخ المنتخب عام 1994، وغيرها من الألقاب الآسيوية والخليجية والعربية.

ويعد زهير أحد أبرز نجوم الكرة الإماراتية، إذ شارك من قبل ثلاث مرات في نهائيات كأس آسيا، إلى جانب المشاركة في نهائيات كأس العالم 1990 في إيطاليا.