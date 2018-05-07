كشف جدول مباريات كأس آسيا 2019 في الإمارات

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الإثنين، البرنامج الرسمي لمباريات كأس آسيا 2019، التي تقام في الإمارات بين 5 يناير والأول من فبراير.

وأُجريت قرعة البطولة يوم الجمعة الماضي في مدينة دبي.

وستبدأ مباريات البطولة في الخامس من يناير المقبل، وتشهد المباراة الافتتاحية مواجهة منتخب الإمارات أصحاب الأرض والبحرين على استاد مدينة زايد الرياضية في أبوظبي.

وتقام المباريات على 8 ملاعب، وتضم المسابقة 24 فريقًا لأول مرة.

وجاء جدول المباريات على النحو التالي:

5 يناير

الإمارات VS البحرين: 7 مساء (استاد زايد – أبوظبي).

6 يناير

تايلاند VS الهند: 4:30 مساء.

أستراليا VS الأردن: 2 ظهرًا.

سوريا VS فلسطين: 7 مساء.

7 يناير

إيران VS اليمن: 8 مساء.

الصين VS قيرغزستان: 2 ظهرًا.

كوريا الجنوبية VS الفلبين: 4:30 مساءً.

8 يناير

العراق VS فيتنام: 4:30 مساءً.

السعودية VS كوريا الشمالية: 7 مساءً.

9 يناير

اليابان VS تركمنستان: 2 ظهرًا.

قطر VS لبنان: 7 مساءً.

أوزبكستان VS سلطنة عُمان: 4:30 مساءً.

10 يناير

الهند VS الإمارات: 2 ظهرًا.

الأردن VS سوريا: 4:30 مساءً.

البحرين VS تايلاند: 2 ظهرًا.

11 يناير

الفلبين VS الصين: 4:30 مساءً.

قيرغيزستان VS كوريا الجنوبية: 7 مساءً.

فلسطين VS أستراليا: 2 ظهرًا.

12 يناير

فيتنام VS إيران: 2 ظهرًا.

لبنان VS السعودية: 7 مساءً.

اليمن VS العراق: 4:30 مساءً.

13 يناير

سلطنة عُمان VS اليابان: 4:30 مساءً.

كوريا الشمالية VS قطر: 2 ظهرًا.

تركمنستان VS أوزبكستان: 7 مساءً.

14 يناير

الإمارات VS تايلاند: 7 مساءً.

الهند VS البحرين: 7 مساءً.

15 يناير

فلسطين VS الأردن: 4:30 مساءً.

أستراليا VS سوريا: 4:30 مساءً.

16 يناير

كوريا الجنوبية VS الصين: 4:30 مساءً.

فيتنام VS اليمن: 7 مساءً.

إيران VS العراق: 7 مساءً.

قيرغستان VS الفلبين: 4:30 مساءً.

17 يناير

السعودية VS قطر: 7 مساء.

سلطنة عُمان VS تركمنستان: 4:30 مساءً.

اليابان VS أوزبكستان:4:30 مساءً.

لبنان VS كوريا الشمالية: 7 مساءً.

دور الـ 16

وتلعب مباريات دور الـ 16 بين 20 و22 يناير، حيث سيتأهل للدور الأول والثاني من كل مجموعة، إضافة إلى أفضل 4 منتخبات حققت المركز الثالث، وتلعب على النحو التالي:

20 يناير

أول المجموعة D مع ثالث B أو E أو F: الساعة 8 مساءً.

ثاني المجموعة A مع ثاني المجموعة C : الساعة 5 مساء.

أول المجموعة B مع ثالث المجموعة A أو C أو D: الساعة 2 ظهرًا.

21 يناير

أول المجموعة A ثالث المجموعة C أو D أو E: الساعة 8 مساءً.

ثاني المجموعة B مع ثاني المجموعة F: الساعة 5 مساءً.

أول المجموعة F مع ثاني المجموعة E: الساعة 2 ظهرًا.

22 يناير

أول المجموعة E مع ثاني المجموعة D: الساعة 7 مساءً.

أول المجموعة C مع ثالث المجموعة A أو B أو F.

دور ربع النهائي

وتلعب مبارياته يومي 24 و25 يناير.

نصف النهائي

تقام مباراتا نصف النهائي في 28 و29 يناير.

المباراة النهائية

وتلعب يوم الأول من فبراير.