من أعلى برج خليفة.. الإمارات “تجمع آسيا معًا”

تتمتع الإمارات بسحر جذاب جعلها ثاني دولة بعد إيران تستضيف نهائيات كأس آسيا مرتين، لكنها أول دولة تستضيف البطولة بشكلها الجديد بمشاركة 24 منتخبًا ليصبح شعار البطولة “جمع آسيا معًا” حقيقة وليس مجرد شعار.

واستضافت الإمارات البطولة للمرة الأولى العام 1996 وبلغت المباراة النهائية كأفضل إنجاز لها حتى الآن، لكنها خسرت بركلات الترجيح أمام السعودية.

ويبدأ الحلم الإماراتي نحو اللقب الأول عندما تستضيف قرعة البطولة اليوم الجمعة في برج خليفة، أعلى بناء شيده الإنسان في العالم بارتفاع 828 مترًا، في دبي.

وتسعى الإمارات من خلال استضافة القرعة في دبي وبرج خليفة تحديدًا جذب أنظار أشقائها في آسيا لما وصلته من تطور عمراني وحضاري وبشري كبير وذلك بعد 22 عامًا على تنظيمها البطولة لأول مرة.

نجوم القرعة

يشارك في سحب القرعة العديد من النجوم السابقين بينهم الإيراني علي دائي، الذي كان هدّافًا في المرة الأخيرة التي أُقيمت فيها البطولة القارية في الإمارات، ونجم منتخب الصين السابق ونادي مانشستر سيتي الإنجليزي سون جي-هاي، والنجمان الحاليان، الهندي سونيل تشيتري، وفيليب يونغ هازبند من الفلبين.

كذلك تشهد القرعة حضور أسطورة منتخب الإمارات السابق زهير بخيت أحد أبرز عناصر “الأبيض” الذي خسر بركلات الترجيح أمام السعودية في 1996.

واختار الاتحاد الآسيوي للعبة هؤلاء النجوم لتمثيل جميع مناطق الاتحاد الآسيوي الخمس التي ستتنافس في البطولة القارية 2019 في الإمارات، وذلك كمثال على شعار البطولة (جمع آسيا معًا).

