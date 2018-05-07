مباراة النادي الأهلي السعودي والسد.. القائم يقف لمهند عسيري بالمرصاد (فيديو)

حرم القائم النادي الأهلي السعودي من تقليص فارق الأهداف مع مضيفه السد القطري، الذي تقدم مبكرًا بهدفين دون رد في مباراة الذهاب بين الفريقين في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا.

وارتقى عسيري بشكل مميز قبل أن يسدد برأسه، ليقف له القائم بالمرصاد ويبعد الكرة خارج الملعب.

فيديو : كرة رأسية من مهند عسيري تصطدم بالقائم الايسر لحارس مرمى السد د34 #السد_الاهلي #دوري_ابطال_اسيا pic.twitter.com/CAuMMUv1VY — قناة الكأس (@alkasschannel) May 7, 2018