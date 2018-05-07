مباراة النادي الأهلي السعودي والسد.. القائم يقف لمهند عسيري بالمرصاد (فيديو)

مباراة النادي الأهلي السعودي والسد.. القائم يقف لمهند عسيري بالمرصاد (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

حرم القائم النادي الأهلي السعودي من تقليص فارق الأهداف مع مضيفه السد القطري، الذي تقدم مبكرًا بهدفين دون رد في مباراة الذهاب بين الفريقين في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا.

وارتقى عسيري بشكل مميز قبل أن يسدد برأسه، ليقف له القائم بالمرصاد ويبعد الكرة خارج الملعب.

وسجل السد هدفًا مبكرًا في المباراة التي تجمعه مع منافسه الأهلي السعودي، في إطار مباريات ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا.

جاء هدف السد في الدقيقة الثالثة عبر لاعبه بوعلام خوخي، بعد تمريرة متقنة من الإسباني تشافي هيرنانديز.

وأضاف بوعلام الهدف الثاني في الدقيقة 28 بمساعدة المغربي بغداد بونجاح.

وهذه ثالث مباراة بين الفريقين، إذ سبق ولعبا في دور المجموعات العام 2008، وفاز السد 2/1 ذهابًا وتعادلا 2/2 إيابًا.

وتقام مباراة الإياب في 14 من الشهر الحالي.

وأحرز السد اللقب الآسيوي مرتين عامي 2011 و1989، في حين لم ينجح الأهلي في التتويج باللقب وخسر النهائي مرتين.

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