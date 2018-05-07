مباراة الأهلي والسد.. 4 أمور يجب أن تعرفها قبل صدام دوري أبطال آسيا

تتجه الأنظار إلى العاصمة القطرية الدوحة لمتابعة الكلاسيكو العربي المنتظر بين السد القطري وضيفه النادي الأهلي السعودي، مساء الاثنين، على ملعب “جاسم بن حمد” في جولة الذهاب بدور الستة عشر ببطولة دوري أبطال آسيا.

ويترقب جمهور الفريقين مواجهة كروية مثيرة في ظل التاريخ الكبير الذي يملكه كل فريق على المستوى المحلي وأيضًا القاري.

وتستعرض “إرم نيوز” بعض الأمور التي ترسم ملامح مواجهة السد والأهلي بدوري أبطال آسيا.

تفوق السد

تقابل الفريقان من قبل في دور المجموعات بدوري أبطال آسيا عام 2008، وتفوق فريق السد القطري بشكل لافت.

فاز السد يوم الـ12 من مارس 2008 في قطر بثنائية ماوريسيو إيمرسون وجورج فيليبي، بينما سجل للأهلي فال بيانو في جولة الذهاب بينما تعادل الفريقان في جولة الإياب بالسعودية بثنائية لكل منهما وأحرز حسين عبدالغني هدفي الأهلي وسجل للسد محمد غلام ويوسف أحمد.

مشوار الفريقين

يبدو مشوار الفريقين في دوري أبطال آسيا هذا الموسم جيداً ومميزاً بصورة طيبة خلال مرحلة المجموعات.

وحل السد ثانياً برصيد 12 نقطة في المجموعة الثالثة خلف بيرسبوليس الإيراني، وفاز على الوصل الإماراتي ذهاباً وإياباً وناساف الأوزبكي وبيرسبوليس وخسر أمام الأخيرين أيضاً.

وسجل السد في 6 مباريات بدور المجموعات 11 هدفاً في 6 مباريات بالمجموعة واستقبل 5 أهداف، بقيادة المدير الفني البرتغالي جيسوالدو فيريرا.

وتصدر الأهلي ترتيب المجموعة الأولى برصيد 14 نقطة في رحلة خاضها تحت قيادة مديره الفني السابق البلغاري سيرجي ريبروف الذي رحل بعد ضياع لقب الدوري السعودي وتم تعيين المدرب التونسي فتحي الجبال.

ولم يعرف الأهلي طعم الهزيمة في 6 مباريات، فاز في 4 لقاءات على حساب تركتور الإيراني والجزيرة الإماراتي ذهاباً وإياباً وتعادل مرتين مع الغرافة القطري.. وسجل الفريق السعودي 9 أهداف واستقبل 4 أهداف.

خلطة فيريرا

يعتمد السد على خبرات مديره الفني البرتغالي فيريرا صاحب القدرات التدريبية والمشوار الحافل بالنجاحات في أوروبا وأيضاً مع الزمالك المصري في قارة أفريقيا.

وتبدو صفوف السد مكتملة عدا إصابة الجزائري بوغرطة حمرون كما أن الفريق القطري يملك هداف البطولة برصيد 7 أهداف وهو الجزائري بغداد بو نجاح الذي يقود الهجوم بقدراته التهديفية وأدائه التكتيكي المميز مع دعم الثنائي حسن الهيدوس وأكرم عفيف.

ويتسلح السد بخبرات القائد المخضرم الإسباني تشافي هيرنانديز بجانب ثنائي الوسط بو علام خوخي وسالم الهاجري مع تماسك رباعي الدفاع ياسر أبوبكر وبيدرو وأحمد سهيل وحامد إسماعيل والحارس سعد الشيب.

وأكد علاء عبدالغني، مدرب الزمالك المصري الأسبق، ومساعد فيريرا، لـ”إرم نيوز”، أن المدرب البرتغالي فيريرا يملك خبرات طويلة ولديه القدرة على التعامل مع المواجهات الكبيرة.

وأضاف: “نعلم جيداً قدرات بغداد بونجاح بحكم أنه لعب أمام الزمالك مع النجم الساحلي التونسي في الكونفدرالية الأفريقية عام 2015 ونال إشادة فيريرا وقتها”.

الأهلي والطموح الآسيوي

يمتلك الأهلي السعودي الطموح الآسيوي الكبير لمواصلة المشوار بدوري الأبطال، ويقود الطموح الأهلاوي المدرب المؤقت التونسي فتحي الجبال الذي يسعى لتحفيز لاعبيه واللعب على الوتر المعنوي لتحقيق نتيجة طيبة.

ويعتمد الأهلي على أبرز لاعبيه السوري عمر السومة هداف الفريق وأيضاً المصري مؤمن زكريا واليوناني إيوانيس فتفازيديس مع عودة الخماسي الدولي الحارس محمد العويس ومعتز هوساوي ومنصور الحربي وحسين المقهوي ومهند عسيري.

ويعتمد الأهلي على خبرة الأسترالي مارك ميليغان وأيضاً تيسير الجاسم مع وجود المقهوي.