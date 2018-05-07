الاتحاد السعودي يقرر إعادة مباراة المزاحمية ونجران.. تعرف على السبب (صورة)

قررت لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم إلغاء نتيجة مباراة المزاحمية ومنافسه نجران، في إياب ملحق الصعود والهبوط لدوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى، وإعادة اللقاء في وقت لاحق.

وانتهى الوقت الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل السلبي، ثم فاز المزاحمية بنتيجة 5/4 في ركلات الترجيح.

وقال الاتحاد السعودي في بيان رسمي نشره على حسابه في موقع تويتر”: إن لجنة المسابقات اتخذت قرارها باعتبارها الجهة المسؤولة عن تنظيم المسابقات، وبناءً على تقرير من لجنة الحكام وفقًا لما أورده مقيّم الحكام في تلك المباراة، الذي أكد ارتكاب الحكم خطأ فنيًا في تنفيذ ضربات الترجيح.

وتمثل الخطأ الفني في الطريقة التي طبقها الحكم عبدالرحمن السلطان، إذ سدد الفريق الأول ضربة جزاء، ثم سدد الثاني ضربتين متتاليتين، وهكذا، حتى يتم كل فريق ركلاته الخمس.

وقدمت إدارة نجران احتجاجًا رسميًا ضد قرار الحكم.

وتقرر أن تقام المباراة يوم الجمعة المقبل على استاد الأمير فيصل بن فهد بمدينة الرياض، على أن يتكفل الاتحاد السعودي لكرة القدم بكافة المصروفات الخاصة بخوض الفريقين للمباراة.

كما قررت لجنة الحكام إيقاف الحكم عبدالرحمن السلطان، وإحالته للتحقيق بالجهة المختصة في الاتحاد، لاتخاذ ما يلزم حيال الخطأ الفني الذي ارتكبه في تنفيذ ضربات الترجيح.