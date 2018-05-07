لاعبو الفيصلي يعودون للتدريبات قبل مباراة الاتحاد في نهائي كأس خادم الحرمين

أعلن نادي الفيصلي السعودي، اليوم الإثنين، عودة لاعبي الفريق للتدريبات، بعد مقاطعتها أمس الأحد؛ احتجاجًا على عدم صرف مستحقاتهم المالية.

وعبّر فهد المدلج رئيس الفيصلي عن استغرابه من تصرف اللاعبين، مشيرًا إلى أن المدرب الصربي فوك راسوفيتش طلب الاجتماع به قبل بداية التمارين.

وأضاف المدلج: “اندهشت من مغادرة اللاعبين وقبلهم الجهاز الفني دون أداء التمارين”.

لكن المدلج اعترف أن للاعبين والمدرب، متأخرات مالية لـ 3 أشهر، وقال: “صرفنا لهم قبل أيام خلال معسكر الفريق في الكويت، مكافأة انتصار متأخرة”.

ويلتقي الفيصلي مع الاتحاد، يوم الجمعة المقبل، في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

ويسعى الفيصلي لأول لقب له في تاريخ مشاركاته في المسابقة، في حين يأمل الاتحاد التتويج باللقب للمرة التاسعة.

والأهلي هو البطل التاريخي للمسابقة بـ 13 لقبًا، آخرها العام 2016، في حين يعود آخر لقب للاتحاد إلى العام 2013.

يجري الفريق الأول لكرة القدم تدريباته اليوم عند الساعة 7:00 مساءً على الملعب الرئيسي بالنادي بمدينة حرمة #الفيصلي — نادي الفيصلي السعودي (@AlFaisaly) ٧ مايو ٢٠١٨

مداخلة رئيس نادي الفيصلي فهد المدلج حول إضراب لاعبيه قبل نهائي كأس الملك أمام الإتحاد #برنامج_الخيمة

https://t.co/h0aARWiOza — KSA SPORTS (@riyadiyatv) ٦ مايو ٢٠١٨