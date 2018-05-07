حقيقة تغريدة اليوناني فيتفا المسيئة للنادي الأهلي السعودي 

أثار حساب على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، حمل اسم لاعب النادي الأهلي السعودي، اليوناني فيتفا جدلاً واسعًا في الشارع الرياضي بسبب تغريدة تهكمية على “الراقي”.

وتناقلت الجماهير التغريدة بصورة مكثفة قبل أن يخرج صاحب الحساب للتهكم على الجماهير المنافسة للأهلي، ليتبين أنه حساب ساخر وليس الحساب الحقيقي للاعب.

وكان اللاعب أرسل خطاباً هو وزميله بالفريق ليوناردو لطلب فسخ التعاقد مع النادي بسبب عدم استلام رواتبهما طيلة الخمسة أشهر الماضية.

وقال مصدر مسؤول في النادي الأهلي، إن خطابات اللاعبين لفسخ التعاقد تمت إحالتهما إلى الشؤون القانونية في النادي لدراستهما.

وحل ليوناردو دي سوزا في المركز الثاني بقائمة هدافي الفريق في الدوري السعودي للمحترفين خلال الموسم المنصرم برصيد 10 أهداف، فيما حل فيتفاتزيدس في المركز الثالث برصيد 9 أهداف.

نعم فيتفا ليس عنده حساب في تويتر

و اخبرني بنفسه و قبل فترة صاحب الحاسب كاتب انه ليس رسميا و الان غيرها مرة ثانية و مبسوط بالطقطقة و الريتويت . pic.twitter.com/jlBWtiXTBX — ✈عادل✈ (@Adeltayeb) May 6, 2018

ومنح الفيفا، أحقية للاعب المحترف في حالة عدم حصوله على رواتبه طيلة ثلاثة أشهر بفسخ عقده من طرف واحد، بشرط إبلاغ الاتحاد المحلي والنادي بخطابات رسمية، والمطالبة بقيمة مستحقاته المالية، وهو الأمر الذي ستعاني منه الأندية السعودية مستقبلًا.

ورفض فيتفا جميع المحاولات للعودة إلى الأهلي للمشاركة معه فى دور الـ16 من دوري أبطال آسيا.

معقولة هذا حساب فيتفا !!!!!https://t.co/v5cDNWhZFz — متعب العبدالهادي (@MOTEBABDULLAH) May 6, 2018

ويعاني النادي الأهلي من أزمة مالية خانقة، ووقع الفريق في المركز الثاني بقائمة الأندية السعودية الأكثر مديونية.

يذكر أن فريق الأهلي حل في المركز الثاني على سلم ترتيب فرق الدوري السعودي 2017-2018، ومن المنتظر أن يخوض الفريق مباراة مهمة أمام السد في دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال آسيا 2018.