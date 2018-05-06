هل توصلت إدارة النادي الأهلي السعودي لاتفاق مع معتز هوساوي لتجديد تعاقده؟

تستعد إدارة النادي الأهلي السعودي للإعلان عن التجديد للمدافع، معتز هوساوي، بعد أن وصل الطرفان إلى اتفاق من أجل التجديد واستمراره في “الراقي” لثلاثة مواسم مقبلة.

وكشفت صحيفة “الوطن” أن الإعلان الرسمي سيتم عقب مباراة الإياب أمام السد القطري في دور الـ16 لدوري أبطال آسيا.

فيما كشفت صحيفة “الاقتصادية”، أن ثلاثة ملايين ريال وقفت حائلاً بين إدارة الأهلي وهوساوي في التوصل إلى اتفاق من أجل تجديد عقده الذي شارف على الانتهاء، ما أدى إلى تعليق التفاوض إلى ما بعد نهاية نزال السد القطري غدًا في ذهاب الدور ثمن نهائي دوري أبطال آسيا.

وأشارت الصحيفة إلى أن مسؤولي الأهلي اجتمعوا مع اللاعب بعد وصوله إلى جدة قادمًا من ماربيا في إسبانيا التي تشهد تدريبات الأخضر الذي يستعد للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا، ولم يتمكنوا من التوصل إلى اتفاق مالي معه، وقالت: “هناك تباعد كبير في الأمور المادية المترتبة على توقيع العقد الاحترافي الجديد، ونظرًا لضيق الوقت واقتراب اللقاء تم تأجيل الموضوع إلى حين نهايته والجلوس من جديد مع اللاعب للتفكير حول النواحي المالية”.

وشددت الصحيفة: “إدارة الأهلي حريصة على توقيع العقد الاحترافي مع هوساوي، وتعمل بشكل قوي من أجل الوصول إلى نقطة اتفاق معه”.

يذكر أن عقد هوساوي ينتهي مطلع موسم 2019، حيث كان يتقاضى قرابة أربعة ملايين ريال في العام الواحد، بينما طالب في عقده الجديد بأكثر من سبعة ملايين ريال للعام الواحد.

يُشار إلى أن إدارة الأهلي نجحت الأيام الماضية في تجديد عقد كل من محمد فتيل، حسين المقهوي، وتمديد عقد كل من السوري عمر السومة، والأسترالي مارك ميليغان إلى جانب التعاقد مع اللاعب نوح الموسى.