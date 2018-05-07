بعد رفض اللاعبين أداء التدريبات.. هل يخوض نادي الفيصلي السعودي نهائي كأس الملك بالفريق الأولمبي؟

كشفت مصادر قريبة الصلة بإدارة الفيصلي السعودي عن أن إدارة النادي تدرس لعب مباراة نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين أمام الاتحاد بلاعبي الفريق الأولمبي، وذلك ردًا على عدد من لاعبي الفريق الأول والذين امتنعوا عن حضور التدريبات، قبل 5 أيام من الموعد المنتظر، بسبب تأخر الرواتب.

يذكر أن أولمبي الفيصلي نجحوا في الحصول على بطولة دوري الأمير فيصل بن فهد، وتتجه نية الإدارة للعبهم المباراة مع جهازهم الفني على أن يتحدد ذلك في اجتماع سيتم، مساء اليوم الاثنين.

وامتنع لاعبو الفيصلي عن أداء التدريبات، أمس الأحد، استعدادًا لمواجهة نادي الاتحاد، في نهائي كأس الملك، مطالبين بمستحقاتهم المالية.

وفتحت إدارة نادي الفيصلي تحقيقًا عاجلًا مع اللاعبين، والتي أشارت إلى أن تأخر الرواتب في النادي تخطى حاجز الـ3 أشهر.

وأعلنت الهيئة العامة للرياضة قبل بضعة أيام ديون الأندية السعودية في كشف حساب غير مسبوق، أثبت الالتزامات المالية على الفيصلي التي تتجاوز 6 ملايين ونصف المليون ريال سعودي، رواتب اللاعبين منها تبلغ نحو النصف 3.2 مليون ريال.

وتأهل الفيصلي إلى نهائي البطولة بعد تخطيه عقبه الأهلي بهدف دون رد في قبل نهائي البطولة، وعلى الجانب الآخر وصل الاتحاد إلى نهائي كأس الملك، بعد سداسية مقابل هدفين في شباك الباطن.

يُذكر أن نهائي البطولة يقام يوم الجمعة الـ11 من مايو الجاري على استاد الجوهرة المشعة في جدة.