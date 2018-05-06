لاعبو الفيصلي يرفضون أداء التدريبات قبل مباراة نادي الاتحاد السعودي في نهائي كأس الملك

امتنع لاعبو الفيصلي عن أداء تدريبات اليوم الأحد، استعدادًا لمواجهة نادي الاتحاد السعودي، في نهائي كأس الملك، مطالبين بمستحقاتهم المالية.

وفتحت إدارة نادي الفيصلي تحقيقًا عاجلًا مع اللاعبين، حسبما أشارت صحيفة “الرياضية”، والتي أشارت إلى أن تأخر الرواتب في نادي الفيصلي تخطى حاجز الـ3 أشهر، وهو الأمر الذي أصاب اللاعبين بالإحباط الشديد بالرغم من اجتماعهم وتعاهدهم بتأجيل الخوض في المطالبات المالية الخاصة.

#عاجل| لاعبو #الفيصلي يمتنعون عن أداء تدريبات اليوم استعداداً لمواجهة #الاتحاد في نهائي كأس الملك، مطالبين بمستحقاتهم المالية.. وإدارة النادي تفتح تحقيقاً عاجلاً مع اللاعبين. pic.twitter.com/yuGJ2jCgF3 — الرياضية – عاجل (@ariyadhiah_br) ٦ مايو ٢٠١٨

وتبذل إدارة الفيصلي برئاسة فهد المدلج مساعي حثيثة لإنعاش حسابات اللاعبين وصرف جزء من مستحقاتهم المالية قبل أيام قليلة من خوض نهائي الكأس.

يذكر أن المباراة النهائية لكأس خادم الحرمين الشريفين بين فريقي الاتحاد والفيصلي ستقام يوم السبت المقبل الثاني عشر من مايو على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.