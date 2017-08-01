الفيصلي السعودي يتعاقد مع البرازيلي روجيرو موسمًا واحدًا

الفيصلي السعودي يتعاقد مع البرازيلي روجيرو موسمًا واحدًا

المصدر: د ب أ

أعلن نادي الفيصلي السعودي، اليوم الثلاثاء، إتمام تعاقده مع البرازيلي سيلفا كوتينيو روجيريو لمدة موسم واحد.

واجتاز روجيريو الفحوص الطبية التي خضع لها اليوم.

وتمت مراسم التوقيع بمقر النادي بحضور عدد من أعضاء مجلس الإدارة وإدارة الفريق.

يشار إلى أن روجيريو سبق له اللعب لفريق الوصل الإماراتي والكويت الكويتي.

وسبق للاعب البرازيلي خوض تجربة في الدوري السعودي، عبر بوابة نادي الشباب.

ومن جانبه، أعرب سيلفا روجيريو عن سعادته بالانضمام لصفوف الفيصلي، متمنياً تقديم أفضل ما لديه مع الفريق لإسعاد جماهير النادي وتحقيق تطلعات الجهازين الفني والإداري.

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