سلطان البرقان يستعيد وعيه (فيديو)‎

اطمأن “يوسف” شقيق نجم نادي الهلال السعودي الأسبق سلطان البرقان، على حالة شقيقه، الذي يرقد حاليًا في المستشفى لمعاناته من “جلطة في الدماغ”.

وقال يوسف البرقان لإذاعة “يو إف أم”: “حالة سلطان البرقان مستقرة، وقد تحدّث معنا وهو بوعيه ولله الحمد، وهو الآن في العناية المركزة بانتظار نتائج التحاليل، ولا نريد من الجميع إلا الدعاء “.

#قول_رايك_UFM

شقيق الكابتن سلطان البرقان يطمئن الجماهير عن حالته الصحية. pic.twitter.com/wKRhcJN52T — يو اف ام #تقدر_يالاخضر ???????? (@ufmradio) ٦ مايو ٢٠١٨

وعبّرعدد كبير من متابعي كرة القدم ونجومها عن تعاطفهم الكبير مع سلطان البرقان، الذي مثّل أندية الهلال والاتفاق والرائد والشعلة، بجانب تمثيله منتخب بلاده في العام 2012، وقد توّجه العديد من الرياضيين بالدعوات بشفاء السلطان.