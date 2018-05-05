تطورات مبشرة في حالة سلطان البرقان الصحية‎

بعدما انشغل الوسط الرياضي السعودي بحالة اللاعب السابق والمحلل الرياضي سلطان البرقان، حرص يوسف البرقان على طمأنة الجميع بحالة شقيقه، والذي يرقد حاليًا في المستشفى لمعاناته من “جلطة في الدماغ”.

وقال يوسف في تصريحات نقلتها صحيفة “الجزيرة”، اليوم السبت إننا نحمد الله ونشكره، فحالة شقيقي استقرت، وهو في تحسّن مستمر، وقد طمأننا الجهاز الطبي عن حالته، وأتمنى أن لا يري الجميع مكروهًا في عزيز لديهم.

كما قدّم شكره للمجتمع السعودي بكافة شرائحه لاهتمامه بحالة سلطان مؤكدًا التفاف الجميع واهتمامهم ببعضهم، كما شكر معالي رئيس هيئة الرياضة الأستاذ تركي آل الشيخ لاهتمامه ومتابعته لحالة شقيقه لحظة بلحظة.

وعبّرعدد كبير من متابعي كرة القدم ونجومها عن تعاطفهم الكبير مع سلطان البرقان، الذي مثّل أندية الهلال والاتفاق والرائد والشعلة بجانب تمثيله لمنتخب بلاده في العام 2012، حيث توّجه العديد من الرياضيين بالدعوات بشفاء السلطان.