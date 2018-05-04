ما هو مرض سلطان البرقان المفاجئ؟‎

كشفت تقارير صحفية سعودية عن المرض المفاجئ الذي تعرّض له اللاعب السعودي والدولي السابق سلطان البرقان.

وبحسب تقارير محلية وصحفيون مقربون من البرقان‎ فإن اللاعب الدولي السابق تعرّض لجلطة في الدماغ والقلب وأن حالته حرجة جدًا وأنه نُقل من مستشفى الأمير محمد بن عبدالعزيز إلى مستشفى العسكري.

وتأثر الوسط الرياضي السعودي بما أعلنه سامي الجابر رئيس نادي الهلال عن تدهور الوضع الصحي لسلطان البرقان.

وأبدى عدد كبير من لاعبي كرة القدم تعاطفهم مع البرقان، داعين له بالشفاء العاجل.

وكتب نواف العابد لاعب المنتخب السعودي ونادي الهلال على “تويتر”: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفي سلطان البرقان شفاءً لا يغادر سقمًا، اللهم واشفِ جميع مرضى المسلمين اللهم آمين”.

كما كتب أحمد الفريدي لاعب النصر: “اللهم اشفه شفاءً لا يغادر سقمًا الصديق الغالي سلطان البرقان يحتاج دعاءكم”.

ويبلغ البرقان (35 عامًا) و مثّل المنتخب السعودي كما لعب لأندية الهلال والاتفاق والرائد والشعلة.

عاجل دعواتكم للأخ سلطان البرقان الناقد الرياضي بالشفاء العاجل لتعرضه لجلطه في الدماغ والقلب وحالته حرجه جداً وتم نقله من مستشفى الامير محمد بن عبدالعزيز الى مستشفى العسكري ، اللهم البسه لباس الصحه والعافيه وتتم عليه بشفاءك عاجلاً غير اجلاً والله لايريه اي مكروه pic.twitter.com/oaHZnbGhcA — سليم الحوطي (@snsn1925) May 4, 2018

اسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفي #سلطان_البرقان شفاءً لايغادر سقماً

اللهم واشفي جميع مرضى المسلمين

اللهم امين — نواف العابد (@nawaf__alAbid24) ٤ مايو ٢٠١٨