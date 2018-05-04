تطورات حالة سلطان البرقان‎ لاعب نادي الهلال والمنتخب السعودي سابقًا

تطورات حالة سلطان البرقان‎ لاعب نادي الهلال والمنتخب السعودي سابقًا

المصدر: فريق التحرير

سيطرت مشاعر الحزن على متابعي كرة القدم في السعودية، بعدما أعلن سامي الجابر اللاعب السابق والرئيس الحالي لنادي الهلال تدهور صحة اللاعب سلطان البرقان، في حين تحدثت تقارير صحفية سعودية عن تعرضه لجلطة في الدماغ.

ووجَّه تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة بسرعة نقل سلطان البرقان الكابتن والمحلل، إلى مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية بحسب ما نقله صحيفة “الرياض” المحلية.

من جهته عبّر يوسف شقيق سلطان البرقان عن شكره وتقديره لتركي آل الشيخ على وقفته الكبيرة، وحرصه ومتابعته لحالة أخيه.

وقال نواف التمياط: ” وقفاته مشهودة ومعهودة، الشكر والعرفان لمعالي المستشار تركي آل الشيخ؛ لاهتمامه بحالة الكابتن سلطان البرقان والذي يمر بحالة صحية حرجة وسرعة توجيهه ونقله للمستشفى العسكري، الله يشفيك ويعافيك يا سلطان”.

وعبر عدد كبير من متابعي كرة القدم ونجومها عن تعاطفهم الكبير مع سلطان البرقان، الذي مثّل أندية الهلال والاتفاق والرائد والشعلة بجانب تمثيله لمنتخب بلاده في العام 2012.

حيث توّجه سامي القحطاني وفيصل أبوثنين وموسى المحياني ومحمد السهلاوي وعبدالله الزوري وغيرهم بالدعوات بشفاء السلطان.

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