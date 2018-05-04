تطورات حالة سلطان البرقان‎ لاعب نادي الهلال والمنتخب السعودي سابقًا

سيطرت مشاعر الحزن على متابعي كرة القدم في السعودية، بعدما أعلن سامي الجابر اللاعب السابق والرئيس الحالي لنادي الهلال تدهور صحة اللاعب سلطان البرقان، في حين تحدثت تقارير صحفية سعودية عن تعرضه لجلطة في الدماغ.

ووجَّه تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة بسرعة نقل سلطان البرقان الكابتن والمحلل، إلى مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية بحسب ما نقله صحيفة “الرياض” المحلية.

من جهته عبّر يوسف شقيق سلطان البرقان عن شكره وتقديره لتركي آل الشيخ على وقفته الكبيرة، وحرصه ومتابعته لحالة أخيه.

وقال نواف التمياط: ” وقفاته مشهودة ومعهودة، الشكر والعرفان لمعالي المستشار تركي آل الشيخ؛ لاهتمامه بحالة الكابتن سلطان البرقان والذي يمر بحالة صحية حرجة وسرعة توجيهه ونقله للمستشفى العسكري، الله يشفيك ويعافيك يا سلطان”.

وعبر عدد كبير من متابعي كرة القدم ونجومها عن تعاطفهم الكبير مع سلطان البرقان، الذي مثّل أندية الهلال والاتفاق والرائد والشعلة بجانب تمثيله لمنتخب بلاده في العام 2012.

حيث توّجه سامي القحطاني وفيصل أبوثنين وموسى المحياني ومحمد السهلاوي وعبدالله الزوري وغيرهم بالدعوات بشفاء السلطان.

وقفاته مشهودة ومعهودة ، الشكر والعرفان لمعالي المستشار تركي آل الشيخ لإهتمامه بحالة الكابتن سلطان البرقان والذي يمر بحالة صحية حرجة وسرعة توجيهه ونقله للمستشفى العسكري ، الله يشفيك ويعافيك يا سلطان . — نواف التمياط (@altemyat) May 3, 2018

اللهم رب الناس أذهِب الباس واشفهِ شفاءً لا يغادر سقماً..

اللهم اشفِ وعافِ أخي وصديقي طيب القلب سلطان البرقان وارفع عنه وبشرنا يارب بسلامته..

اللهم آمين — ياسر القحطاني (@Y20) May 3, 2018

إدعوا لغالي #سلطان_البرقان

أن يرفع الله عنه و يرده لأهله سالم معافى ..

الله يشفيه و يعافيه و يمتعه بالصحة و العافية

. pic.twitter.com/kRNHKsclWk — عبدالعزيز المريسل (@ALMRISEUL) May 3, 2018

اللهمّ اشف اخي العزيز الكابتن #سلطان_البرقان شفاءً ليس بعده سقمٌ أبداً، اللهمّ خذ بيده، اللهمّ احرسه بعينك التّي لا تنام، واكفه بركنك الذي لا يرام، واحفظه بعزّك الّذي لا يُضام، واكلأه في الّليل وفي النّهار.

اللهمّ ألبسه ثوب الصحّة والعافية عاجلاً غير آجلاً يا أرحم الرّاحمين. pic.twitter.com/2Dl9a4vkai — فيصل ابوثنين (@FaisalAbuthnain) May 3, 2018

اللهم اشفه انت الشافي شفاءاً لايغادر سقماً ربي اجمع له بين الأجر والشفاء العاجل وجميع مرضى المسلمين .

دعواتكم للكابتن #سلطان_البرقان — موسى المحياني (@musa042315) May 3, 2018

أخي الغالي #سلطان_البرقان أسال الله العزيز القدير أن يكتب لك الشفاء العاجل والعافية

الله يجمع لك بين الاجر والعافية، ويكتب لك الشفاء وجميع المسلمين pic.twitter.com/gwiDriZQxM — محمد السهلاوي (@Sahlawi_m10) May 3, 2018

اللهم رب الناس أذهب البأس واشفي انت الشافي لاشفاء الاشفائك شفاء لايغادر سقماً اللهم اشفي عبدك #سلطان_البرقان وجميع مرضى المسلميين اللهم ارفع عنه الداء وأنزل عليه الدواء اللهم اكشف ضره، اللهم ارحم ضعفه، اللهم الطف بحاله يالطيف ياحيّ ياقيّوم. pic.twitter.com/V6SbTwK8P9 — عبدالله الزوري4 (@AbdullahAlzoori) May 3, 2018