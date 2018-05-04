تركي آل الشيخ: لا أتدخل في شؤون المنتخب وتنظيم رويال رامبل كان حدثًا تاريخيًا

قال تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة في حديث مع قناة CNN الأمريكية إن تنظيم المملكة السعودية لمنافسات رويال رامبل كان حدثًا عالميًا بهذا الشكل الرائع وتاريخيًا مشددًا على أن أي شخص شاهد الحدث على شاشة التلفاز لم يكن يتصور أنه أقيم خارج الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال آل الشيخ: “سنبذل ما بوسعنا لتحقيق نتائج إيجابية ورفع اسم كرة القدم السعودية في هذه المشاركة الخامسة لنا بكأس العالم ونحن ليس جديدين على ذلك لقد غبنا فترة من الزمن لكننا قادرون على تقديم مباراة جميلة أمام روسيا في افتتاح البطولة”.

ونفى آل الشيخ تدخله في شؤون المنتخب السعودي قائلًا “إن هذا غير شرعي. أنا لا أتدخل أبدًا، هناك اتحاد كرة قدم وإدارة منتخب هما اللذان يقومان بكل شيء وإذا طلبوا منّي مساعدة لا أتأخر عن تقديمها وأنا أشجع المنتخب”.

وفيما يتعلق الأمر بالنشر على موقع “تويتر” قال آل الشيخ: “أنا أتحدث كمشجع لا كوزير وحين علقت على المنتخب السعودي كان ذلك لإدخال الحماس في نفوس اللاعبين وقد أخطئ وأُصيب وقد أكون حادًا في بعض المصطلحات التي أطلقها، وفيما يتعلق الأمر باللاعب محمد صلاح فهو لاعب عربي عظيم وقد رفع رؤوسنا كعرب وأنا من المعجبين به، ولكنني أتمنى ألا يشارك ضد منتخبنا في مواجهة المنتخبين في كأس العالم”.

وعن طلبه سحب استضافة كأس العالم 2022 من قطر قال إنه سيؤجله حتى شهر سبتمبر القادم لأنه نركز على مشاركة المنتخب السعودي في بطولة كأس العالم.

وأضاف: “إننا نبحث عن مصالح المملكة العربية السعودية ولم نحدد بعد موقفنا من استضافة المغرب لكأس العالم 2026 ولكن مصالح المملكة تأتي أولًا والولايات المتحدة حليف تاريخي لنا كما نحن بالنسبة لهم في الشرق الأوسط”.

وأشار إلى أن أعظم كأس عالم شاهدها تلك التي أُقيمت بالولايات المتحدة عام 1994م حيث سجلت أرقامًا قياسية بعدد الحضور الجماهيري كما أنها كانت شاهدة على أفضل النتائج للمنتخب السعودي في العرس العالمي.