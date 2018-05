تركي آل الشيخ يكشف سر مشاركة مصارعين إيرانيين في أعظم رويال رامبل‎ (فيديو)

أكد تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة بالمملكة العربية السعودية أن مشاركة بعض المصارعين الإيرانيين في عروض أعظم رويال رامبل في السعودية كان بسبب “التشويق”.

وقال آل الشيخ في حوار مع شبكة “سي إن إن” إن مشاركة مصارعي إيران في أعظم رويال رامبل جزء من التشويق وليس جديد في مصارعة WWE.

وفوجئ جمهور نزال أعظم رويال رامبل بدخول المصارعين الأمريكيين من أصل إيراني، الإخوة ديوري، في حلبة المصارعة أثناء تقديم المصارعين السعوديين (ناصر، فيصل، حسين، ومنصور) للجماهير.

واستفز مشهد دخول المصارعين الإيرانييْن الحضور، بعد رفعهما للعلم الإيراني أثناء دخولهما للحلبة.

ولم يدم تحدي المصارعين الإيرانيين طويلًا أمام السعوديين، حيث تلقى أحدهما ضربة قوية أخرجته من الحلبة، وقبل أن يلتقط المصارع الثاني أنفاسه”، “وجد نفسه في مأزق بعد تلقيه عدة ضربات أخرى، تفاعل معها الحضور، ما دفع المصارعين الإيرانيين للخروج من حلبة النزال قبل انتهائه.

These Saudi Arabian @WWE prospects just brought the fight to The Daivari Brothers in a BIG way at #WWEGRR! pic.twitter.com/rT0NLAXc9M

— WWE (@WWE) ٢٧ أبريل ٢٠١٨