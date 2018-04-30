العكايشي وكهربا خارج أسوار نادي الاتحاد السعودي.. ونواف المقيرن يدعم الفريق بـ9 لاعبين

كشفت تقارير صحافية عن اتخاذ إدارة نادي الاتحاد السعودي قرارًا بالاستغناء عن المهاجم التونسي أحمد العكايشي والمصري محمود كهربا، على خلفية تدني مستوياتهما خلال الفترة السابقة، على أن تنتظر الإدارة رد المدرب سييرا على إمكانية استمرار لاعب الوسط فهد الأنصاري.

وبدأ نواف المقيرن، رئيس النادي المقبل، البحث عن مهاجم يملك مستوىً فنيًا وذو طراز عالٍ لتمثيل الفريق في الموسم الجديد، بعد تواصله مع الإدارة الحالية برئاسة حمد الصنيع.

من جهة أخرى، سيشهد الفريق غربلة كبيرة بحسب ما نقلت صحيفة “الرياض”، ومن المتوقع أن تضم القائمة التي ستكون خارج حسابات المدرب التشيلي سييرا العديد من الأسماء التي كانت تلعب بصورة أساسية في المباريات الرسمية بتوجيه من المقيرن، الذي بدأ رسم خارطة الموسم المقبل والرغبة بتغيير جلد الاتحاد من خلال دعمه بالعديد من المحترفين المحليين والأجانب، وعلمت المصادر المقربة أنه ينوي جلب أكثر من تسعة لاعبين خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكانت جماهير الاتحاد تفاعلت بشكل كبير خلال الساعات الماضية بعد حديث المقيرن بحسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، وطمأن خلاله الاتحاديين على وضع الفريق وحرصه واستشعاره المسؤولية تجاه ناديه، الأمر الذي دفع الجماهير إلى إطلاق هاشتاغ (#معاك_يامقيرن ) إذ لاقت تغريداته تفاعلًا كبيرًا.

وقال المقيرن مغردًا: “نحن أمام استحقاق هو الأغلى على قلوبنا كأس الملك سلمان – حفظه الله ورعاه -، واجبنا جميعًا هو التكاتف خلف اتحادنا ودعم اللاعبين وترك الأمور التي قد تشتت الانتباه عن هذا الاستحقاق الكبير، وبهذه المناسبة أودّ أن أعلن عن رصد مكافأة مجزية للاعبين في حال تحقيقنا البطولة الأغلى، أما عن مرحلة ما بعد كأس الملك فأحب أن أطمئن جماهير الاتحاد العظيمة بأننا نعمل على قدم وساق لأجل اتحادنا وسيتم عقد اجتماع استثنائي مع هيئة الرياضة ونعلن من خلاله أخبارًا سارّة جداً لمحبي الاتحاد على جميع الأصعدة والملفات، أنا قريب وقريب جدًا، ولكن كما صرحت سابقًا، لا أحب الظهور الإعلامي وأفضل أن يكون حديثنا يترجمه العمل في الواقع، لا يخفى على أحدنا أن الاتحاد مسؤولية كبيرة وخلفه جماهير عظيمة، ولكن سويًا سنعيد أمجاده بإذن الله، لذا أودّ من الجمهور العزيز الاطمئنان ومتابعة أخبار النادي عبر حساب الاتحاد الرسمي وأسأل الله لي ولكم التوفيق”.