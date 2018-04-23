نوح الموسى على رادار نادي الاتحاد السعودي

كشفت تقارير صحفية على أن نوح الموسى، لاعب نادي الفتح والمعار إلى صفوف بلد الوليد الإسباني، في طريقه إلى الانضمام لنادي الاتحاد السعودي، في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة “سبق”، نقلًا عن مصادرها، فإن الموسى يعد من أبرز اللاعبين المحليين في خانة المحور، علمًا بأن إعارته للنادي الإسباني تنتهي بنهاية الشهر المقبل، حيث تأمل الإدارة في حسم الملف سريعًا.

وتعتبر إدارة الاتحاد صفقة نوح إحدى أهم صفقات اللاعبين السعوديين؛ لإجادته اللعب في أكثر من مركز في وسط الملعب.

يذكر أن نوح قدم مستويات فنية مميزة في الفترة الماضية مع الفتح، بالإضافة للمنتخب السعودي الأول.

إلى ذلك، بات حارس الاتحاد فواز القرني الذي اقترب من الدخول في الفترة الحرة من عقده هدفًا لنادي النصر، علمًا بأن الحارس لم يتفق حتى الآن مع ناديه الاتحاد على التجديد.

وسبق وحذّر تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة عبر صفحته على تويتر، مسؤولي الاتحاد من تجاهل التجديد مع الحارس، الذي يعد واحدًا من أبرز حراس المرمى في الكرة السعودية في الوقت الحالي.