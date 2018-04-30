هل ينضم رمضان صبحي لنادي الوحدة السعودي بدعم تركي آل الشيخ؟ (فيديو)

كشف حاتم خيمي، رئيس نادي الوحدة السعودي، عن فتح باب المفاوضات مع رمضان صبحي، لاعب ستوك سيتي الإنجليزي، للعب في الدوري السعودي للمحترفين، بداية من الموسم المقبل.

وأكد خيمي، في تصريحات إذاعية، اليوم الاثنين، وجود مفاوضات جادة مع الدولي المصري، من أجل ضمه، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأضاف، أنه يتمتع بدعم كبير من تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، من أجل التعاقد مع رمضان صبحي.

وتابع: “أتمنى أن يفكر رمضان صبحي في العرض المقدم له بشكل جيد، وأن يوافق على اللعب للدوري السعودي، بداية من الموسم المقبل”.

وأردف: “المفاوضات ما زالت قائمة مع رمضان فهي ليست قريبة أو بعيدة بل في منتصف الطريق بين الطرفين”.

واستطرد: “أتمنى أن يفكر اللاعب جيدًا وينضم لنا وكابتن إكرامي الشحات، والد زوجته يعلم جيدا أجواء نادي الوحدة حيث عمل مدربًا للفريق فترة ما”.

وشدد خيمي: “من لا يحب العيش في مكة؟ وإن شاء الله سينضم رمضان صبحي لنا لمدة موسم ويبقى نجمًا كالعادة”.

وعن إتمام التعاقد مع محمد عواد، علق قائلاً: “عواد الحارس الأول في مصر هذا الموسم، ولعب دورًا كبيرًا في نتائج الإسماعيلي”.

وأتم: “الموسم المقبل سينضم لنا عواد على سبيل الإعارة لمدة موسم، وسنطلب تواجد بند في عقده، لأفضلية الشراء النهائي”.