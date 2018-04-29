كارينيو يحدد اللاعبين المستمرين مع نادي النصر

ذكرت تقارير صحفية سعودية، اليوم الأحد، أن المدرب الأوروغواياني دانيال كارينيو، المدير الفني لنادي النصر حدد قائمة اللاعبين الذين يريد استمرارهم مع النادي الموسم المقبل.

ووفقًا لصحيفة “عاجل” فإن كارينيو يريد استمرار خالد الغامدي وعبدالله الأسطا مع النصر الموسم المقبل، ويرفض التخلي عنهما.

ويأتي ذلك بعدما أشارت تقارير على اتجاه النصر للتخلي عن عدد من لاعبيه وضم آخرين على أمل العودة لمنصات التتويج الموسم المقبل.

وقاد كارينيو نادي النصر إلى التتويج بلقب الدوري السعودي موسم 2013/2014، بعد غياب دام 19 عامًا، إلى جانب التتويج بلقب كأس ولي العهد.

وأضافت الصحيفة أن كارينيو جدد مطالبه لإدارة النادي بضرورة دعم صفوف الفريق بلاعبين أجانب على أعلى مستوى، والاستغناء عن اللاعبين الذين لم يفيدوا الفريق في الفترة الماضية.

واحتل النصر المركز الثالث على لائحة ترتيب الدوري السعودي موسم 2017/2018، في حين نجح منافسه الهلال في التتويج باللقب