سعود آل سويلم رئيس نادي النصر السعودي: سنسدّد ديوننا دون بكائيات (صورة)

كشف سعود آل سويلم رئيس نادي النصر السعودي تراكم ديون كبيرة على النادي، مؤكدًا في الوقت نفسه، أنهم قادرون على سدادها، وتسجيل اللاعبين خلال فترة الانتقالات المقبلة.

وكتب رئيس النادي الجديد على صفحته الرسمية في موقع التدوينات المصغر “تويتر”:”لدينا ديون في النصر كبيرة، وسنقوم بسدادها، والتسجيل -بإذن الله- دون أي بكائيات، وذلك بعد انتهاء لجنة التحقيق التي تم تشكيلها من قبل أخي تركي آل الشيخ، وسنأخذ أي لاعب يريد العالمي، ونترك من لا نريد لغير العالمي دون أي تسوّل”.

لدينا ديون في #النصر كبيرة وسنقوم بتسديدها والتسجيل بإذن الله دون أي بكائيات، وذلك بعد انتهاء لجنة التحقيق التي تم تشكيلها من قبل أخي معالي المستشار تركي ال الشيخ

وسنأخذ أي لاعب نريد للعالمي ونترك من لانريد لغير العالمي دون أي تسول — سعود آل سويلم (@SSuwailm) ٢٢ أبريل، ٢٠١٨

وكان سويلم قد وجّه رسالة إلى سامي الجابر رئيس نادي الهلال بمناسبة خروج الأول من ميثاق الشرف الذي تم توقيعه بين الأندية السعودية برعاية هيئة الرياضة.

وقال آل سويلم موجهًا تغريدته لرئيس نادي الهلال:”للأخ سامي الجابر، تأكد وتيقّن أنه لن يبقى لاعب واحد نرغب فيه إلا وسيرتدي شعار العالمي لمن يستحقه، وسنترك من لا نريد في المحلي، ونصيحتي لك ألا تجدّد عقدًا أقل من خمس سنوات”.

وجاءت تغريدة آل سويلم بعد تعليق سامي الجابر على خروج نادي النصر من ميثاق الشرف حيث غرّد الجابر:”ميثاق الشرف كان طوق نجاة لبعض الأندية، والآن أقول بعد إلغائه بالفم الملآن، في الهلال سيكون هدفنا أي لاعب نحن بحاجة له، وباختصار سنتجوّل في كل الأندية وسنبدأ بالجيران”.

وقصد الهلال بـ”الجيران” نادي النصر السعودي غريمه في ديربي الرياض.