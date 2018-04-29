ولفرهامبتون يرفض شراء عقد بوناتيني.. ونادي الهلال يفكر في الإبقاء على ميليسي

كشفت مصادر قريبة الصلة بإدارة نادي الهلال السعودي، أن نادي ويلفرهامبتون الإنجليزي فقد أحقية شراء لاعب “الزعيم” والمعار للفريق الإنجليزي، ليو بوناتيني، إذ انتهى البند المتفق عليه بين الطرفين حول أحقية الشراء في منتصف شهر أبريل الجاري.

وكان النادي الإنجليزي يملك القدرة على كسب خدمات اللاعب وشراء بطاقته رسميًا من نادي الهلال بقيمة تصل إلى 22 مليون ريال لكنه لم يقم بأي خطوات في هذا الشأن.

وارتفعت القيمة السوقية للاعب البرازيلي إثر الأداء الذي قدمه مع النادي الإنجليزي الذي توج بالصعود للدوري الممتاز.

ومن المتوقع عودة اللاعب للهلال، إلا حال تقدم أحد الأندية الأوروبية بعرض شراء اللاعب.

ورفض النادي الإنجليزي تفعيل بند الشراء بسبب فشل اللاعب في تسجيل أي هدف منذ شهر ديسمبر الماضي، علمًا بأن اللاعب يملك في سجله التهديفي 12 هدفًا مع الذئاب.

وظهر اللاعب البرازيلي بمستوى مميز مع الفريق الإنجليزي خلال الدور الأول، وكان متربعًا على صدارة هدافي دوري الدرجة الثانية الإنجليزي، إلا أن اللاعب أختفى تمامًا في الدور الثاني ولم يقدم المستوى المأمول.

إلى ذلك، كشفت تقارير صحفية، أن إدارة الهلال بدأت التفكير في التخلي عن قرارها السابق بالاستغناء عن لاعب الوسط الأوروغوياني نيكولاس ميليسي.

وكانت جماهير الهلال قد شنت انتقادات لاذعة لسامي الجابر، بسبب قراراته بإبعاد عدد من لاعبي الفريق معترفين أن تلك القرارات تكون من اختصاص المدرب وليس رئيس النادي.

وبحسب تلك التقارير التي نقلتها صحيفة “الرياض”، فسيستمر 4 لاعبين غير سعوديين بعد تأكيد الجابر في وقت سابق بقاء الثلاثي: المهاجم السوري عمر خربين والحارس العماني علي الحبسي ولاعب الوسط البرازيلي كارلوس إدواردو مع الفريق الموسم المقبل، والبحث عن مدافع وصانع لعب ومهاجم.

وسيتم استبعاد الظهير الأيسر عبدالله الزوري من قائمة الفريق عقب التواصل معه للبحث عن ناد آخر، إلى جانب لاعب الوسط ماجد النجراني والحارس محمد الواكد، مع تصعيد بعض العناصر من الأولمبي وإعلان القائمة قبل انطلاقة التدريبات في الرابع من رمضان المقبل.