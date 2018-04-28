نجم نادي الهلال السعودي السابق يبدد مخاوف الجماهير بعد لقائه مع سامي الجابر

طمأن صالح النعيمة، نجم نادي الهلال السعودي السابق، جماهير الفريق بشأن الأمور داخل الزعيم، مؤكدًا أن الأمور تسير بخير مبددًا مخاوف الهلاليين من بعض القرارات التي اتخذها سامي الجابر، رئيس النادي، في الفترة الأخيرة وذلك عقب لقاء جمعهما، اليوم السبت.

وقال النعيمة عبر حسابه على “تويتر”: “في لقاء امتد لمدة ساعة ونصف جمعني ظهر هذا اليوم برئيس نادي الهلال الأخ سامي الجابر اتسم بالشفافية والصراحة، أحب أن أوضح للجميع أن الأمور تدعو للتفاؤل”.

وأضاف: “أذكر الجميع أنني لم ولن أحابي أي أحد في مصلحة الهلال.. الرئيس وأعضاء المجلس ورجال الهلال يعملون وعلينا انتظار النتائج بالتوفيق لهم”.

في لقاء امتد لمدة ساعة ونصف جمعني ظهر هذا اليوم برئيس نادي الهلال الاخ سامي الجابر اتسم بالشفافيه والصراحه احب أن أوضح للجميع ان الأمور تدعوا للتفائل وأذكر الجميع انني لم ولن احابي أي أحد في مصلحة الهلال.

الرئيس واعضاء المجلس ورجال الهلال يعملون وعلينا إنتظار النتائج بالتوفيق لهم — صالح النعيمه (@S_AlNeayma) April 28, 2018

وكانت جماهير الهلال وجهت انتقادات لاذعة للجابر على خلفية قراره بإبعاد بعض اللاعبين مثل ميليسي وعبد الملك الخيبري، الذي ترددت أنباء عن رفضه الرحيل إلى نادي الوحدة، إضافة لرفضه إعادة المدرب الأرجنتيني رامون دياز.

وقالت الجماهير، إن الرئيس الجديد يتدخل في أمور ليست من صميم عمله؛ لكنها ترجع للمدير الفني القادم تحديدًا في أمر رحيل اللاعبين أو بقائهم.

وشدد الإعلامي سلطان الحارثي: “سامي الجابر قال سنتجول في الأندية، ما أشاهده حاليًا وما نسمع به الأندية أصبحت تتجول في #الهلال”

سامي الجابر قال سنتجول في الأندية…!

ما أشاهده حالياً وما نسمع به

الأندية أصبحت تتجول في #الهلال — سلطان الحارثي (@s_alharthi11) April 27, 2018

الإعلامي محمد السبيعي، قال: “رئيس جديد يدار من قبل الهيئة أسوة ببقية الأندية يدير الهلال عندي أهون من أن “يهان” تاريخ الأسطورة سامي الجابر ويشوه ويمسح تاريخه ويساعد على تفكيك الهلال، ويصبح ريموت كانترول ومجرد مدير”.