نواف المقيرن يطمئن جمهور نادي الاتحاد السعودي.. ويفسر قلة ظهوره الإعلامي

طمأن نواف المقيرن، الذي سيتولى رئاسة نادي الاتحاد السعودي الموسم المقبل، جماهير فريقه القلقة بسبب عدم ظهوره إعلاميًا، مؤكدًا أنه يحضِّر مفاجآت لجمهور الفريق، بعد الاجتماع “الاستثنائي” المرتقب عقده مع هيئة الرياضة.

وكتب المقيرن عبر حسابه على تويتر في ساعة مبكرة من صباح الأحد: “جمهور نادي الاتحاد العزيز، نحن أمام استحقاق هو الأغلى على قلوبنا كأس الملك سلمان حفظه الله ورعاه.. واجبنا جميعًا هو التكاتف خلف اتحادنا، ودعم اللاعبين وترك الأمور التي قد تشتت الانتباه عن هذا الاستحقاق الكبير”.

وأضاف: “بهذه المناسبة، أوّد أن أعلن عن رصد مكافأة مجزية للاعبين، حال تحقيقنا البطولة الأغلى”.

١. نحن أمام استحقاق هو الأغلى على قلوبنا كأس الملك سلمان حفظه الله ورعاه.. واجبنا جميعاً هو التكاتف خلف اتحادنا ودعم اللاعبين وترك الأمور التي قدد تشتت الانتباه عن هذا الاستحقاق الكبير..#الإتحاد — نواف المقيرن (@NawafAlmugairen) April 28, 2018

وتابع: “أما عن مرحلة ما بعد كأس الملك، فأحب أن أطمئن جماهير الاتحاد العظيمة بأننا نعمل على قدم وساق لأجل اتحادنا، وسيتم عقد اجتماع (استثنائي) مع هيئة الرياضة، من خلاله سيُعلن أخبار سارّة جدًا لمحبي الاتحاد على جميع الأصعدة والملفات”.

وبهذه المناسبة.. أوّد أن أعلن عن رصد مكافأة مجزية للاعبين في حال تحقيقنا البطولة الأغلى..#الإتحاد#الاتحاد_الفيصلي #كأس_الملك — نواف المقيرن (@NawafAlmugairen) April 28, 2018

وأتم: “أنا قريب وقريب جدًا، ولكن كما صرحت سابقًا لا أحب الظهور الإعلامي، وأفضّل أن يكون حديثنا يترجمه العمل في الواقع، لا يخفى على أحدنا بأن الاتحاد مسؤولية كبيرة، وخلفه جماهير عظيمة، ولكن سويًا سنعيد أمجاد الاتحاد بإذن الله”.

٢. أما عن مرحلة مابعد كأس الملك .. فأحب أن أطمئن جماهير الاتحاد العظيمة بأننا نعمل على قدم وساق لأجل اتحادنا.. وسيتم عقد اجتماع ((استثنائي)) مع هيئة الرياضة من خلاله سيُعلن أخبار سارّة جداً لمحبي الإتحاد على جميع الأصعدة والملفات..#الإتحاد — نواف المقيرن (@NawafAlmugairen) April 28, 2018

وكان تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة، كلف نواف المقيرن برئاسة النادي الغربي بدءًا من الموسم المقبل، إذ وعد الرئيس الجديد في وقت سابق تقديم 50 مليون ريال كدعم شخصي منه للنادي الجداوي.