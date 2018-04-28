تركي آل الشيخ: هذه رؤية الأمير محمد بن سلمان للدوري السعودي (فيديو)

قال تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الرياضة بالمملكة العربية السعودية، إنه يهدف إلى وصول الدوري السعودي إلى أفضل 7 دوريات في العالم في عام 2020 بدعم كامل من ولي عهد المملكة العربية السعودية الأمير محمد بن سلمان.

وصرح آل الشيخ لبرنامج أكشن يا دوري :”ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يدعم تحول الدوري السعودي إلى واحد من أفضل الدوريات بالعالم بموسم 2020″.

وتابع :”هدفنا دخول 3 ملايين مشجع في الموسم المقبل 2019″.

#اكشن_يا_دوري

معالي رئيس هيئة الرياضة #تركي_ال_الشيخ يعلن هدف وصول الدوري السعودي إلى أفضل 7 دوريات في العالم في عام 2020 بدعم كامل من سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان pic.twitter.com/p7ESIoJ2wP — أكشن يادوري (@ActionYaDawry) April 28, 2018

وبحسب آل الشيخ فإن الأمير محمد بن سلمان يرغب في تحويل الدوري السعودي إلى علامة تجارية مميزة.

وحقق الهلال لقب الدوري السعودي هذا الموسم.

وقاد تركي آل الشيخ تغييرات مهمة بخريطة الكرة السعوية فيما يخص عدد المسابقات وعمليات البيع والشراء، والنقل التلفزيوني.