تركي آل الشيخ: هذه رؤية الأمير محمد بن سلمان للدوري السعودي (فيديو)

تركي آل الشيخ: هذه رؤية الأمير محمد بن سلمان للدوري السعودي (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

قال تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الرياضة بالمملكة العربية السعودية، إنه  يهدف إلى وصول الدوري السعودي إلى أفضل 7 دوريات في العالم في عام 2020 بدعم كامل من ولي عهد المملكة العربية السعودية الأمير محمد بن سلمان.

وصرح آل الشيخ لبرنامج أكشن يا دوري :”ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يدعم تحول الدوري السعودي إلى واحد من أفضل الدوريات بالعالم بموسم 2020″.

وتابع :”هدفنا دخول 3 ملايين مشجع في الموسم المقبل 2019″.

وبحسب آل الشيخ فإن الأمير محمد بن سلمان يرغب في تحويل الدوري السعودي إلى علامة تجارية مميزة.

وحقق الهلال لقب الدوري السعودي هذا الموسم.

وقاد تركي آل الشيخ تغييرات مهمة بخريطة الكرة السعوية فيما يخص عدد المسابقات وعمليات البيع والشراء، والنقل التلفزيوني.

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