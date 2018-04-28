أهداف مباراة الهلال والنصر للشباب.. هاتريك فراس البريكان يخطف الأضواء رغم تعادل الزعيم (فيديو)‎

تعادل فريق شباب الهلال لكرة القدم، مساء اليوم السبت، مع نظيره النصر، بثلاثة أهداف لكل منهما، في اللقاء الذي أقيم على استاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض، ضمن لقاءات الجولة الـ22 من الدوري السعودي الممتاز لدرجة الشباب.

وسجل أهداف الهلال، خالد آل جبيع “هدفان” خالد السبيعي، بينما نجح فراس البريكان بتسجيل أهداف العالمي الثلاثة “هاتريك”، حيث خطف الأنظار بأهدافه الرائعة، حيث طالب الجمهور بتصعيده للعب مع الفريق الأول في الموسم الجديد.

وبهذا التعادل اختتم الهلال مواجهاته في المسابقة بالمركز الثاني برصيد 50 نقطة.

على الجانب الآخر، تُوج الأهلي بطلًا للدوري السعودي للشباب، بعد الفوز على نادي الفتح بهدف دون رد، في إطار لقاءات الجولة الـ22 من عمر المسابقة.

وسجل اللاعب إبراهيم سحاري هدف الفوز الوحيد للنادي الأهلي.

أصبح رصيد الأهلي بعد الفوز على الفتح 54 نقطة في صدارة الدوري السعودي، متفوقًا على نادي الهلال برصيد 4 نقاط، حيث يتواجد الزعيم في المركز الثاني.