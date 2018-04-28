السعودية تحتفي بنجاح استضافة “المعركة الملكية” للمصارعة

قال تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة في السعودية إن المملكة أثبتت قدرتها على استضافة أحداث رياضية عالمية بعد تنظيم عرض “رويال رامبل” الشهير لمصارعة المحترفين الاستعراضية بمشاركة عدد من أبرز المصارعين العالميين اليوم الجمعة في جدة.

وقال آل الشيخ في كلمة قبل افتتاح المنافسات على استاد الجوهرة المشعة:”ثبت للجميع يومًا بعد يوم أنه بإمكان المملكة العربية السعودية تنظيم أعظم الفعاليات العالمية”.

وأضاف:”حققنا حلم الكثير من المواطنين بمشاهدة أبطال المصارعة مباشرة على أرض الواقع”.

أمنيات الكثيرين تحققت باستضافة هذا الحدث العالمي لـ WWE وهذه بداية المشوار ???????? #أعظم_رويال_رامبل pic.twitter.com/5jznHY3KOy — تركي آل الشيخ (@Turki_alalshikh) ٢٨ أبريل ٢٠١٨

وعرض “رويال رامبل” من أهم المهرجانات الجماهيرية في هذه الرياضة، ويرجع تاريخه لعام 1988، ويحظى بمشاركة أشهر المصارعين في العالم.

وأُقيم العرض الذي يحمل اسم “المعركة الملكية الأعظم” ضمن اتفاقية وقعها آل الشيخ، رئيس اللجنة الأولمبية السعودية أيضًا، في فبراير/ شباط الماضي مع فينس مكمان رئيس رابطة مصارعة المحترفين (دبليو.دبليو.ئي)، والمسؤول عن الترويج لها لاستضافة العرض لمدة 10 سنوات.

وشارك 4 من المصارعين السعوديين الهواة في فعاليات الحدث لأول مرة بعد اجتيازهم لتجارب الأداء، وتم تقديمهم أمام الجماهير وسط حفاوة كبيرة، وعلى رأسهم منصور الشهيل الذي خاض تجارب سابقة في اتحادات صغيرة في الولايات المتحدة.

وضمن المنافسات تغلب “جون سينا” على “تريبل إتش” في نزال فردي، وتفوق “أندرتيكر” في نزال التابوت.

وسلّم آل الشيخ حزام وكأس المملكة للمصارع برون سترومان الفائز في “المعركة الملكية الأعظم” والتي يعتمد نظامها على إقصاء المصارعين لبعضهم من فوق الحبل الثالث الأعلى بالحلبة لحين بقاء آخر مصارع.