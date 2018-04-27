تعرف على اللاعبين الذين سيدعم بهم تركي آل الشيخ نادي الوحدة

كشفت تقارير صحفية أن تركي آل الشيخ، الرئيس العام لهيئة الرياضة في السعودية، سيدعم نادي الوحدة الصاعد حديثًا لدوري الأضواء بلاعبين من الأسماء الثقيلة ومن ذوي الخبرة.

وبحسب ما نقلت صحيفة “الرياضية” فإن آل الشيخ سيدعم الفريق المكي بكلٍ من أسامة هوساوي، وعبدالملك الخيبري، وعبدالله الزوري من الهلال، ومنصور الحربي، ووليد باخشوين، ومهند عسيري، وصالح العمري، وعلي الزبيدي، وأحمد الزين من الأهلي، وعبدالإله العمري من النصر، وعلي النمر من الشباب، وحسن أبوشرارة من القادسية.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، قد قرر أمس الخميس، رفع الإيقاف عن نادي الوحدة بشكل رسمي.

وكتب نادي الوحدة على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “عاجل.. بدعم مباشر من رئيس مجلس إدارة هيئة الرياضة معالي المستشار تركي آل الشيخ، الفيفا يرفع الإيقاف عن نادي الوحدة، ألف مبروك”.

كما كتب تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة في السعودية على حسابه في “تويتر”: “سُعدت كرئيس للجنة الأولمبية بهذا القرار المنصف من الفيفا برفع الإيقاف عن نادي الوحدة”.