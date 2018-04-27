المصارعة في جدة.. لماذا رُفع علم إيران خلال عرض WWE أعظم رويال رامبل؟ (فيديو وصور)‎

المصارعة في جدة.. لماذا رُفع علم إيران خلال عرض WWE أعظم رويال رامبل؟ (فيديو وصور)‎

المصدر: فريق التحرير

فوجئ جمهور نزال أعظم رويال رامبل بدخول المصارعين الأمريكيين من أصل إيراني، الإخوة ديوري، في حلبة المصارعة أثناء تقديم المصارعين السعوديين (ناصر، فيصل، حسين، ومنصور) للجماهير.

واستفز مشهد دخول المصارعين الإيرانييْن الحضور، بعد رفعهما للعلم الإيراني أثناء دخولهما للحلبة.

ولم يدم تحدي المصارعين الإيرانيين طويلًا أمام السعوديين، حيث تلقى أحدهما ضربة قوية أخرجته من الحلبة، وقبل أن يلتقط المصارع الثاني أنفاسه”، “وجد نفسه في مأزق بعد تلقيه عدة ضربات أخرى، تفاعل معها الحضور، ما دفع المصارعين الإيرانيين للخروج من حلبة النزال قبل انتهائه.

وأبدى عدد من رواد موقع التدوينات المصغر “تويتر” انزعاجهم من هذا المشهد، مؤكدين أن الرد كان قاسيًا ومؤلمًا، ويليق بما وصفوه “الأسلوب الاستفزازي”، كما أبدى البعض الآخر سخريته من طرد المصارعين الإيرانيين.

في نفس السياق، كشف أحد النشطاء أن رفع علم إيران هذا شيء عادي قائلًا: “يسمونه الحوار ف wwe يروحون لبلد معين ويطلعون منهم مصارعين من البلد عشان يسوون جو يجيبون علم دولة معادية للدولة المستضيفة عشان الشو و ردة فعل الجماهير عشان يخلقون جو . عندنا طبعا بيكون صدمة لأننا ما عتدنا على هذه الأشياء”.

وأثار ظهور العلم الإيراني غضب كثير من السعوديين عبر تويتر.

غير أن آخرين بدأوا في شرح الأمر كونه جزءًا من العرض.

ويعتبر العرض هو الحدث الأول في الشراكة طويلة الأمد بين WWE والمملكة العربية السعودية.

وتحتضن مدينة جدة في المملكة العربية السعودية أعظم رويال رامبل، اليوم الجمعة الـ ٢٧ من أبريل الجاري، حيث تشهد نزالين على بطولتين.

وبحسب الموقع الرسمي لـ wwe “النزال الأول سيكون على بطولة راو للتاج تيم، بين فريق مات هاردي و براي وايت، وفريق شيموس وسيزارو، والنزال الثاني سيكون على بطولة الولايات المتحدة بين جندر ماهال وجيف هاردي”.

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