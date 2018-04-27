المصارعة في جدة.. لماذا رُفع علم إيران خلال عرض WWE أعظم رويال رامبل؟ (فيديو وصور)‎

فوجئ جمهور نزال أعظم رويال رامبل بدخول المصارعين الأمريكيين من أصل إيراني، الإخوة ديوري، في حلبة المصارعة أثناء تقديم المصارعين السعوديين (ناصر، فيصل، حسين، ومنصور) للجماهير.

واستفز مشهد دخول المصارعين الإيرانييْن الحضور، بعد رفعهما للعلم الإيراني أثناء دخولهما للحلبة.

ولم يدم تحدي المصارعين الإيرانيين طويلًا أمام السعوديين، حيث تلقى أحدهما ضربة قوية أخرجته من الحلبة، وقبل أن يلتقط المصارع الثاني أنفاسه”، “وجد نفسه في مأزق بعد تلقيه عدة ضربات أخرى، تفاعل معها الحضور، ما دفع المصارعين الإيرانيين للخروج من حلبة النزال قبل انتهائه.

These Saudi Arabian @WWE prospects just brought the fight to The Daivari Brothers in a BIG way at #WWEGRR! pic.twitter.com/rT0NLAXc9M — WWE (@WWE) ٢٧ أبريل ٢٠١٨

هذا المقطع الي قطعته قناة السعودية الرياضية عشان علم ايران وكذا ????

الفكرة خبيثة أصلاً جايبين ايرانيين ضد سعوديين ????????????pic.twitter.com/VDe68K2oPq — Amal Ahmed (@Bexy_IAM) ٢٧ أبريل ٢٠١٨

????‍♂ صور من مشاركة المصارعين السعوديين في #أعظم_رويال_رامبل pic.twitter.com/MCPk9b1H7G — الهيئة العامة للرياضة (@gsaksa) ٢٧ أبريل ٢٠١٨

وأبدى عدد من رواد موقع التدوينات المصغر “تويتر” انزعاجهم من هذا المشهد، مؤكدين أن الرد كان قاسيًا ومؤلمًا، ويليق بما وصفوه “الأسلوب الاستفزازي”، كما أبدى البعض الآخر سخريته من طرد المصارعين الإيرانيين.

#أعظم_رويال_رامبل وضع المصاعين السعوديين يوم شافوا علم ايران ???????????? pic.twitter.com/icQrScpR43 — ℕᎪᎳᎪᎱ̵. ⁷⁷ (@nlvvz1) ٢٧ أبريل ٢٠١٨

اقسم بالله م اسيبو اللي رفع علم ايران pic.twitter.com/i6uYcFwGpq — محمد (@m7x_9) ٢٧ أبريل ٢٠١٨

#السناب_الرياضي_wwe اييييش الفيلم المضحك اللي صار ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه يضحكون علينا يستفزونا ب علم ايران وبعدين يفرحونا انه تلطشو اطفال اطفال احنا???????????? pic.twitter.com/zgzP3fj8Sy — جوزاء ♊ (@Spacejojo) ٢٧ أبريل ٢٠١٨

بعد رفع علم ايران، اتوقع انها نهاية تركي ال الشيخ في الرياضة السعودية، واتوقع قرار اعفاءه قريب جدا بعد هذي اللقطة الغير مبررة وقرار الاعفاء راح يجي من ابو فهد بنفسه -ان شاء الله-

#اعظم_رويال_رامبل pic.twitter.com/kNhDcL8Glx — Saeedologist (@SaeedAlamri507) ٢٧ أبريل ٢٠١٨

في نفس السياق، كشف أحد النشطاء أن رفع علم إيران هذا شيء عادي قائلًا: “يسمونه الحوار ف wwe يروحون لبلد معين ويطلعون منهم مصارعين من البلد عشان يسوون جو يجيبون علم دولة معادية للدولة المستضيفة عشان الشو و ردة فعل الجماهير عشان يخلقون جو . عندنا طبعا بيكون صدمة لأننا ما عتدنا على هذه الأشياء”.

الي يستغربون عن علم ايران هذا شي عادي يسمونه الحوار ف wwe يروحون لبلد معين ويطلعون منهم مصارعين من البلد عشان يسوون جو يجيبون علم دوله معاديه للدولة المستضيفة عشان الشو و ردة فعل الجماهير عشان يخلقون جو . عندنا طبعا بيكون صدمة لاننا ما عتدنا ع ذي الاشياء #اعظم_رويال_رامبل pic.twitter.com/Cn0P8S1Kt4 — عبَدالله إِنترهلالَ☾ (@3beed70) ٢٧ أبريل ٢٠١٨

وأثار ظهور العلم الإيراني غضب كثير من السعوديين عبر تويتر.

غير أن آخرين بدأوا في شرح الأمر كونه جزءًا من العرض.

ويعتبر العرض هو الحدث الأول في الشراكة طويلة الأمد بين WWE والمملكة العربية السعودية.

وتحتضن مدينة جدة في المملكة العربية السعودية أعظم رويال رامبل، اليوم الجمعة الـ ٢٧ من أبريل الجاري، حيث تشهد نزالين على بطولتين.

وبحسب الموقع الرسمي لـ wwe “النزال الأول سيكون على بطولة راو للتاج تيم، بين فريق مات هاردي و براي وايت، وفريق شيموس وسيزارو، والنزال الثاني سيكون على بطولة الولايات المتحدة بين جندر ماهال وجيف هاردي”.