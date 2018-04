WWE.. مصارعون سعوديون يضربون إيرانيين ويطردونهم من الحلبة خلال أعظم رويال رامبل في جدة (فيديو)‎

شهد نزال أعظم رويال رامبل المنظم في جدة السعودية مشادة بين مصارعين سعوديين ومصارعين أمريكيين من أصل إيراني انتهت بتفوق المصارعين السعوديين: نصار، وفيصل، وحسين، ومنصور، الذين طردوا المصارعين الإيرانيين خارج الحلبة.

وأدى دخول الإخوة ديوري للحلبة بشكل استفزازي لظهور المصارعين السعوديين وهو بلباسهم الطبيعي حيث قاموا بطرد المصارعين الأمريكيين من أصل إيراني من فوق الحلبة وسط حماس الجماهير الحاضرة.

These Saudi Arabian @WWE prospects just brought the fight to The Daivari Brothers in a BIG way at #WWEGRR! pic.twitter.com/rT0NLAXc9M

— WWE (@WWE) ٢٧ أبريل ٢٠١٨