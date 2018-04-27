كارلوس إدواردو: سأبقى مع نادي الهلال لـ 5 مواسم قادمة

قال البرازيلي كارلوس إدواردو، المحترف في صفوف نادي الهلال السعودي، إنه سيستمر في صفوف النادي العاصمي لمدة 5 مواسم، مبديًا أسفه لقرار زميله ياسر القحطاني اعتزاله اللعب.

وقال اللاعب في تصريحات على قناة “العربية”: “أذكر لحظة تعرضي للإصابة في مباراة أوراوا ريد، وعندما لم أستطع إكمال اللعب تأكدت أنها خطيرة، أعلم أهمية البطولة الآسيوية للجمهور الهلالي، وسعدت بوصولنا إلى النهائي”.

وتابع: “حضور الجماهير إلى مطار الرياض أمر منحني دعمًا كبيرًا، وأجريت العملية في البرازيل لوجود طاقم طبي مميز وقرب عائلتي، وخلال فترة العلاج حرصت على نشر العديد من الصور لطمأنة جماهير الهلال”.

وحول فريقه ومستقبله، أردف المحترف البرازيلي: “أؤكد أن إدواردو سيعود أقوى مما سبق، والهلال تعرض لظروف صعبة هذا الموسم، منها تغيير الجهاز الفني وإصابة بعض اللاعبين، أشكر الأمير نواف بن سعد وفهد المفرج على العمل المميز مع الهلال في الفترة الماضية”.

وواصل إدواردو حديثه: “تضايقت كثيرًا بعد قرار ياسر القحطاني الاعتزال، وفخور برئاسة سامي الجابر، وسأستمر مع الهلال لـ 5 مواسم ولن أغادره لتمثيل أي فريق آخر”.