سعود الصرامي يسخر من نادي الهلال السعودي لصالح النصر (فيديو)‎

سعود الصرامي يسخر من نادي الهلال السعودي لصالح النصر (فيديو)‎

المصدر: فريق التحرير

سخر الإعلامي السعودي سعود الصرامي من نادي الهلال السعودي، مؤكدًا أنه لا يشغل باله بالفريق العاصمي، وذلك في مناقشة ساخنة مع المذيع عبدالمحسن الحجلان.

ونشبت مشادة خفيفة بين الطرفين على قناة (24) السعودية حيث قال عبدالمحسن الجحلان لسعود الصرامي: “انت تتهكم على الهلال”، ليرد الصرامي: “أنا لو اريد التهكم على الهلال ما في أحد يردني”.

وزاد: “أنا طول عمري اتهكم على الهلال” ليتدخل مقدم البرنامج “محمد الذايدي” قائلًا: “يعني انت أكبر من الهلال”، ويرد الصرامي: “إيه أنا أكبر من الهلال”.

وفي نفس السياق قال الصرامي إنه من أكبر مشجعي النصر قائلًا: “إن النصر من أكبر المتضررين من مسألة ميثاق الشرف”.

وأضاف: “النصر بالنسبة لي كالماء والهواء”.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات:desk (at) eremnews.com
تاريخ النشر
تاريخ التحديث
الوسومات :
اترك تعليقاً