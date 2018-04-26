سعود الصرامي يسخر من نادي الهلال السعودي لصالح النصر (فيديو)‎

سخر الإعلامي السعودي سعود الصرامي من نادي الهلال السعودي، مؤكدًا أنه لا يشغل باله بالفريق العاصمي، وذلك في مناقشة ساخنة مع المذيع عبدالمحسن الحجلان.

ونشبت مشادة خفيفة بين الطرفين على قناة (24) السعودية حيث قال عبدالمحسن الجحلان لسعود الصرامي: “انت تتهكم على الهلال”، ليرد الصرامي: “أنا لو اريد التهكم على الهلال ما في أحد يردني”.

وزاد: “أنا طول عمري اتهكم على الهلال” ليتدخل مقدم البرنامج “محمد الذايدي” قائلًا: “يعني انت أكبر من الهلال”، ويرد الصرامي: “إيه أنا أكبر من الهلال”.

عبدالمحسن الجحلان ل سعود الصرامي: انت تتهكم على #الهلال

سعود الصرامي: انا لو اريد التهكم على #الهلال ما في احد يردني

سعود الصرامي: وانا طول عمري اتهكم على الهلال

محمد الذايدي : يعني انت اكبر من الهلال

سعود الصرامي:ايه انا اكبر من الهلال#الحصاد_الرياضي pic.twitter.com/qHkgggoQLG — قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) ٢٥ أبريل، ٢٠١٨

وفي نفس السياق قال الصرامي إنه من أكبر مشجعي النصر قائلًا: “إن النصر من أكبر المتضررين من مسألة ميثاق الشرف”.

وأضاف: “النصر بالنسبة لي كالماء والهواء”.