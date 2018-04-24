إعلان موعد انطلاق الموسم الجديد للدوري السعودي

إعلان موعد انطلاق الموسم الجديد للدوري السعودي

المصدر: فريق التحرير

كشف الاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم الثلاثاء، عن موعد انطلاق الموسم الجديد للبطولة، واعتماد فترتي التسجيل للاعبين المحترفين.

ووفقًا لما ذكره الحساب الرسمي للاتحاد عبر تويتر، فقد اعتمد مجلس الإدارة الموافق 9 أغسطس 2018، موعدًا لبداية الدوري السعودي للمحترفين للموسم الرياضي المقبل.

كما تم اعتماد فترتي تسجيل اللاعبين المحترفين، الفترة الأولى: من 1 يونيو إلى 23 أغسطس 2018، الفترة الثانية: من 7 يناير إلى 4 فبراير 2019.

وكان نادي الهلال السعودي قد توج ببطولة الموسم الحالي بعد منافسة قوية مع الأهلي.

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