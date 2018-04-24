إعلان موعد انطلاق الموسم الجديد للدوري السعودي

كشف الاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم الثلاثاء، عن موعد انطلاق الموسم الجديد للبطولة، واعتماد فترتي التسجيل للاعبين المحترفين.

ووفقًا لما ذكره الحساب الرسمي للاتحاد عبر تويتر، فقد اعتمد مجلس الإدارة الموافق 9 أغسطس 2018، موعدًا لبداية الدوري السعودي للمحترفين للموسم الرياضي المقبل.

????| مجلس إدارة #الاتحاد_السعودي_لكرة_القدم يعتمد يوم 27 ذي القعدة 1439هـ الموافق 9 أغسطس 2018م، موعدًا لبداية #الدوري_السعودي_للمحترفين للموسم الرياضي المقبل.. — الاتحاد السعودي لكرة القدم (@saudiFF) April 24, 2018

كما تم اعتماد فترتي تسجيل اللاعبين المحترفين، الفترة الأولى: من 1 يونيو إلى 23 أغسطس 2018، الفترة الثانية: من 7 يناير إلى 4 فبراير 2019.

وكان نادي الهلال السعودي قد توج ببطولة الموسم الحالي بعد منافسة قوية مع الأهلي.