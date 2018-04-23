رئيس رابطة الدوري السعودي: إلغاء ميثاق الشرف يزيد من قيمة المسابقة (فيديو)

رحب رئيس رابطة الدوري السعودي للمحترفين، مسلي آل معمر، بخطوة إلغاء ميثاق الشرف بين الأندية السعودية، مشددًا على أن هذا الأمر سيزيد القيمة التسويقية للدوري.

وقال آل معمر في تصريحات تلفزيونية، مساء الأحد: “إذا تكلمنا عن مصلحة الرابطة فالمهم يكون فيه منافسة بين الأندية لأن هذا يصب في مصلحة الدوري، ونحن حريصون يكون فيه صفقات قوية، مسألة ميثاق الشرف كان لي رأي سابق فيها وهي أن القوانين ما يجب أن تحكم الجميع وأحيي إخواني في الرابطة وتركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة، بإلغاء ميثاق الشرف والعودة للوائح والقوانين”.

وأضاف: “بالطبع هذا سيزيد من قيمة الدوري السعودي، وكمنظم أستفيد من الصفقات والأصداء والحضور الجماهيري وسيساعدنا في سهولة تسويقه”.

وكان تركي آل شيخ صرح في تغريدة له على صفحته الخاصة على منصة التواصل الاجتماعي “تويتر”، “بأن من يريد الخروج من هذا الميثاق فهو حر، فقط تم وضعه برغبة من رؤوساء الأندية.

ميثاق الشرف جاء بطلب من رؤوساء الاندية ومن لايرى في ذلك مصلحة له فهو حر التصرف والقرار…

وجوده كان لأجل تخفيض عقود اللاعبين بعد وصولها لأرقام فلكية، والحفاظ على استقرار المنتخب قبل كأس العالم… ميثاق الشرف حيوحشنا ???? — تركي آل الشيخ (@Turki_alalshikh) April 21, 2018

ويعتبر أحد أهم البنود في “ميثاق الشرف” هو منع الأندية من التفاوض مع لاعبي المنافس، بالإضافة لعدد من البنود التي تم الإتفاق عليها بين رؤوساء الأندية.

مداخلة رئيس رابطة #الدوري_السعودي_للمحترفين مسلي آل معمر لـ #الوقت_الأصلي :

إلغاء ميثاق الشرف يزيد من قيمة الدوري السعودي والصفقات والتنافس .#قناة_السعودية pic.twitter.com/LVmTp00I8c — برنامج الوقت الأصلي (@Alwaqt_alasly) April 22, 2018

وعن بيان الرابطة الذي طالب الأندية بضرورة تسديد مستحقات لاعبيه قبل التقدم للحصول على الرخصة الآسيوية، أوضح: “والحصول على الرخصة الآسيوية للأندية حتى لو لم يشاركوا أمر مهم جدًا، وكأنها شهادة تأهيل للمشاركة في الدوري، وكانت المسألة لفت انتباه للأندية بضرورة تسديد الالتزامات وهو ما يدفع النادي للاستقرار بشكل أكبر، أيضًا يهيئ النادي للحصول على الرخصة ورفع قيمة التنظيم في الدوري ولذلك أصدرنا بيانًا بأهمية الالتزامات المالية للاعبين والقضايا التي قد توقع الأندية لحرج كبير.

تسديد الالتزامات للأندية يزيد من استقرارها ويهيئها لاستلام الرخصة الآسيوية، بدلًا من الدخول في تعاقدات جديدة تثقل كاهل النادي وبعضها تكون مبالغ بسيطة تتسبب في إيقاف النادي عن التعاقد لفترة أو فترتين”.