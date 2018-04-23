جوائز الموسم الرياضي السعودي.. فيلانويفا أفضل لاعب محمد العويس أفضل حارس وياسر الشهراني أفضل ظهير (صور)

وزع الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الإثنين، جوائز الموسم الرياضي للعام 2017/2018.

ونال الهلال لقب الدوري بعدما جمع 56 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن الأهلي الثاني.

وجاءت جوائز الموسم الرياضي السعودي على النحو التالي:

أفضل لاعب: كارلوس فيلانويفا (الاتحاد).

أفضل لاعب واعد: تركي العمّار (الشباب).

هداف المسابقة: روني فيرنانديز (الفيحاء) .

أفضل حارس: محمد العويس (الأهلي)

أفضل ظهير: ياسر الشهراني (الهلال)

أفضل مدافع: معتز هوساوي (الأهلي).

أفضل لاعب وسط: كارلوس فيلانويفا (الاتحاد)

أفضل مهاجم: روني فرنانديز (الفيحاء).

أفضل مدرب: فوك رازوفيتش (الفيصلي).

جائزة الفريق المثالي: الهلال.

أفضل نادٍ على مستوى المسؤولية الاجتماعية: نادي الهلال.

???? | #جوائز_الموسم_الرياضي: جائزة أفضل نادٍ في المسؤولية الاجتماعية.. pic.twitter.com/ZvHHHASOSh — الاتحاد السعودي لكرة القدم (@saudiFF) ٢٣ أبريل، ٢٠١٨

وكشف الاتحاد عن المرشحين للجوائز، وهم كالتالي:

أفضل حارس: دوخة (أحد)، فواز القرني (الاتحاد)، محمد العويس (الأهلي)، مصطفى ملائكة (الفيصلي)، عبدالله معيوف (الهلال).

أفضل ظهير: ياسر الشهراني، محمد البريك (الهلال)، سعيد المولد، منصور الحربي (الأهلي)، سلطان الغنام (الفيصلي).

أفضل مدافع: محمد جحفلي (الهلال)، بونو أوفيني (النصر)، أسامة هوساوي (الهلال)، إيمور روسي (الفيصلي)، معتز هوساوي (الأهلي).

أفضل لاعب وسط: جهاد حسين (التعاون)، كارلوس فيلانويفا (الاتحاد)، عبدالله عطيف (الهلال)، سلمان الفرج (الهلال)، ساندرو مانويل (الفتح).

أفضل مهاجم: روني فرنانديز، اسبريللا (الفيحاء)، غوستافو (الفيصلي)، مهند عسيري (الأهلي)، جوناثان (الباطن).

أفضل لاعب واعد: تركي العمار (الشباب)، حامد الغامدي (الاتفاق)، فهد الجميعة (النصر)، عبدالله الخيبري (الشباب)، طارق محمد (الاتحاد).

أفضل مدرب: فوك رازوفيتش (الفيصلي)، خوسيه سييرا (الاتحاد)، سعد الشهري (الاتفاق)، فتحي الجبال (الفتح)