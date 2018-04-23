جوائز الموسم الرياضي السعودي.. فيلانويفا أفضل لاعب محمد العويس أفضل حارس وياسر الشهراني أفضل ظهير (صور)

جوائز الموسم الرياضي السعودي.. فيلانويفا أفضل لاعب محمد العويس أفضل حارس وياسر الشهراني أفضل ظهير (صور)

المصدر: فريق التحرير

وزع الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الإثنين، جوائز الموسم الرياضي للعام 2017/2018.

ونال الهلال لقب الدوري بعدما جمع 56 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن الأهلي الثاني.

وجاءت جوائز الموسم الرياضي السعودي على النحو التالي:

أفضل لاعب: كارلوس فيلانويفا (الاتحاد).

أفضل لاعب واعد: تركي العمّار (الشباب).

هداف المسابقة: روني فيرنانديز (الفيحاء) .

أفضل حارس: محمد العويس (الأهلي)

أفضل ظهير: ياسر الشهراني (الهلال)

أفضل مدافع: معتز هوساوي (الأهلي).

أفضل لاعب وسط: كارلوس فيلانويفا (الاتحاد)

أفضل مهاجم: روني فرنانديز (الفيحاء).

أفضل مدرب: فوك رازوفيتش (الفيصلي).

جائزة الفريق المثالي: الهلال.

أفضل نادٍ على مستوى المسؤولية الاجتماعية: نادي الهلال.

وكشف الاتحاد عن المرشحين للجوائز، وهم كالتالي:

أفضل حارس: دوخة (أحد)، فواز القرني (الاتحاد)، محمد العويس (الأهلي)، مصطفى ملائكة (الفيصلي)، عبدالله معيوف (الهلال).

أفضل ظهير: ياسر الشهراني، محمد البريك (الهلال)، سعيد المولد، منصور الحربي (الأهلي)، سلطان الغنام (الفيصلي).

أفضل مدافع: محمد جحفلي (الهلال)، بونو أوفيني (النصر)، أسامة هوساوي (الهلال)، إيمور روسي (الفيصلي)، معتز هوساوي (الأهلي).

أفضل لاعب وسط: جهاد حسين (التعاون)، كارلوس فيلانويفا (الاتحاد)، عبدالله عطيف (الهلال)، سلمان الفرج (الهلال)، ساندرو مانويل (الفتح).

أفضل مهاجم: روني فرنانديز، اسبريللا (الفيحاء)، غوستافو (الفيصلي)، مهند عسيري (الأهلي)، جوناثان (الباطن).

أفضل لاعب واعد: تركي العمار (الشباب)، حامد الغامدي (الاتفاق)، فهد الجميعة (النصر)، عبدالله الخيبري (الشباب)، طارق محمد (الاتحاد).

أفضل مدرب: فوك رازوفيتش (الفيصلي)، خوسيه سييرا (الاتحاد)، سعد الشهري (الاتفاق)، فتحي الجبال (الفتح)

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