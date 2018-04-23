جوائز الموسم الرياضي السعودي.. فيلانويفا أفضل لاعب محمد العويس أفضل حارس وياسر الشهراني أفضل ظهير (صور)

وزع الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الإثنين، جوائز الموسم الرياضي للعام 2017/2018.
ونال الهلال لقب الدوري بعدما جمع 56 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن الأهلي الثاني.
وجاءت جوائز الموسم الرياضي السعودي على النحو التالي:
أفضل لاعب: كارلوس فيلانويفا (الاتحاد).
أفضل لاعب واعد: تركي العمّار (الشباب).
هداف المسابقة: روني فيرنانديز (الفيحاء) .
أفضل حارس: محمد العويس (الأهلي)
أفضل ظهير: ياسر الشهراني (الهلال)
أفضل مدافع: معتز هوساوي (الأهلي).
أفضل لاعب وسط: كارلوس فيلانويفا (الاتحاد)
أفضل مهاجم: روني فرنانديز (الفيحاء).
أفضل مدرب: فوك رازوفيتش (الفيصلي).
جائزة الفريق المثالي: الهلال.
أفضل نادٍ على مستوى المسؤولية الاجتماعية: نادي الهلال.
???? | #جوائز_الموسم_الرياضي:
نجم الفريق الأول لكرة القدم اللاعب كارلوس فيلانويفا @VillanuevaRoll يفوز بجائزة أفضل لاعب في الدوري السعودي لموسم 2017 / 2018 pic.twitter.com/197KqmJl1Y
— نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) ٢٣ أبريل، ٢٠١٨
لاعبو الفريق لحظة سماعهم خبر فوز زميلهم كارلوس فيلانويفا @VillanuevaRoll بافضل لاعب وسط لموسم 2017 / 2018 pic.twitter.com/cLGf8HI6wD
— نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) ٢٣ أبريل، ٢٠١٨
جائزة أفضل لاعب في الموسم.. pic.twitter.com/780NDd4eH1
???? | #جوائز_الموسم_الرياضي:
جائزة الفريق المثالي.. pic.twitter.com/ebLREXCbSN
— الاتحاد السعودي لكرة القدم (@saudiFF) April 23, 2018
— الاتحاد السعودي لكرة القدم (@saudiFF) April 23, 2018
???? | #جوائز_الموسم_الرياضي:
جائزة هداف الدوري.. pic.twitter.com/c2dLTJOL2f
— الاتحاد السعودي لكرة القدم (@saudiFF) ٢٣ أبريل، ٢٠١٨
???? | #جوائز_الموسم_الرياضي:
جائزة أفضل لاعب صاعد.. pic.twitter.com/BhDQ9jeQcz
— الاتحاد السعودي لكرة القدم (@saudiFF) ٢٣ أبريل، ٢٠١٨
???? | #جوائز_الموسم_الرياضي:
جائزة أفضل نادٍ في المسؤولية الاجتماعية.. pic.twitter.com/ZvHHHASOSh
— الاتحاد السعودي لكرة القدم (@saudiFF) ٢٣ أبريل، ٢٠١٨
???? | #جوائز_الموسم_الرياضي:
جائزة هداف الدوري.. pic.twitter.com/c2dLTJOL2f
— الاتحاد السعودي لكرة القدم (@saudiFF) ٢٣ أبريل، ٢٠١٨
????| شاهد مباشر.. #جوائز_الموسم_الرياضي . https://t.co/egMgiI7jNi
— الاتحاد السعودي لكرة القدم (@saudiFF) ٢٣ أبريل، ٢٠١٨
???? | #جوائز_الموسم_الرياضي:
جائزة أفضل مدرب.. pic.twitter.com/pi1NK7jdO7
— الاتحاد السعودي لكرة القدم (@saudiFF) April 23, 2018
???? | #جوائز_الموسم_الرياضي:
جائزة أفضل مهاجم.. pic.twitter.com/VmowwliTGR
— الاتحاد السعودي لكرة القدم (@saudiFF) ٢٣ أبريل، ٢٠١٨
???? | #جوائز_الموسم_الرياضي:
جائزة أفضل لاعب وسط.. pic.twitter.com/aGebh6vkAj
— الاتحاد السعودي لكرة القدم (@saudiFF) ٢٣ أبريل، ٢٠١٨
???? | #جوائز_الموسم_الرياضي:
جائزة أفضل مدافع.. pic.twitter.com/nUu54Nt1Ne
— الاتحاد السعودي لكرة القدم (@saudiFF) ٢٣ أبريل، ٢٠١٨
وكشف الاتحاد عن المرشحين للجوائز، وهم كالتالي:
أفضل حارس: دوخة (أحد)، فواز القرني (الاتحاد)، محمد العويس (الأهلي)، مصطفى ملائكة (الفيصلي)، عبدالله معيوف (الهلال).
أفضل ظهير: ياسر الشهراني، محمد البريك (الهلال)، سعيد المولد، منصور الحربي (الأهلي)، سلطان الغنام (الفيصلي).
أفضل مدافع: محمد جحفلي (الهلال)، بونو أوفيني (النصر)، أسامة هوساوي (الهلال)، إيمور روسي (الفيصلي)، معتز هوساوي (الأهلي).
أفضل لاعب وسط: جهاد حسين (التعاون)، كارلوس فيلانويفا (الاتحاد)، عبدالله عطيف (الهلال)، سلمان الفرج (الهلال)، ساندرو مانويل (الفتح).
أفضل مهاجم: روني فرنانديز، اسبريللا (الفيحاء)، غوستافو (الفيصلي)، مهند عسيري (الأهلي)، جوناثان (الباطن).
أفضل لاعب واعد: تركي العمار (الشباب)، حامد الغامدي (الاتفاق)، فهد الجميعة (النصر)، عبدالله الخيبري (الشباب)، طارق محمد (الاتحاد).
أفضل مدرب: فوك رازوفيتش (الفيصلي)، خوسيه سييرا (الاتحاد)، سعد الشهري (الاتفاق)، فتحي الجبال (الفتح)