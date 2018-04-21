ردا على سعود آل سويلم.. تصريحات مثيرة لماجد النفيعي رئيس النادي الأهلي السعودي وعمر السومة‎ (فيديو)

تداول جمهور النادي الأهلي السعودي تصريحات مثيرة لماجد النفيعي، رئيس النادي، برفقة السوري عمر السومة، مهاجم الفريق، بعد نجاحه في تمديد تعاقده رسميًا حتى عام 2021، يرد خلالها على سعود آل سويلم، رئيس نادي النصر، الذي أعلن رفضه لميثاق الشرف بين الأندية ورغبته في التعاقد مع السومة.

وقال النفيعي في الفيديو: “العقيد أهلاوي حتى 2021″، ليرد السومة: “إن شاء الله أكون عند حسن الظن في المواسم المقبلة”.

وأضاف النفيعي: “معقل الأسود ما حد يجي جنبه”، ليضيف السومة “نخربشه”، قبل أن يؤكد النفيعي: “اللي يشوف السومة الأخ السومة أو أي حد بس نؤكد أنه أهلاوي ونحن مع أبو ناصر سواء بالميثاق أو دون ميثاق”.

وأعلن النادي الأهلي وصيف بطل الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم اليوم السبت تمديد عقد مهاجمه السوري عمر السومة حتى 2021.

وقال النادي في حسابه على تويتر: “عمر السومة أهلاويًا حتى 2021”.

بينما قال اللاعب: “الحمد لله تم تعديل عقدي لضمان استمراري بالنادي الأهلي للثلاث سنوات القادمة”.

ماجد النفيعي رئيس الأهلي:

معقل الأسود ما أحد يجي عنده. عمر السومة:

نخرمشه. pic.twitter.com/8xsAJbiuRf — قروب الموج الأزرق (@Almoj_alazra8) April 21, 2018

وأضاف: “أشكر رئيس النادي الأستاذ ماجد النفيعي ونائبه الأستاذ عبدالله بترجي ومدير الكرة موسى المحياني على كل ما وجدته منهم من اهتمام منذ توليهم إدارة النادي الأهلي”.

وحل السومة (29 عامًا) في المركز الثاني في قائمة هدافي المسابقة الموسم المنصرم برصيد 11 هدفًا خلف البرازيلي روني فرنانديز مهاجم الفيحاء الذي سجل 13 هدفًا.

وأعلن الأهلي توقيع المدرب التونسي فتحي الجبال على عقد لقيادة الفريق في مباراتي دور الستة عشر لدوري أبطال آسيا.

وانفصل قطب جدة يوم الخميس الماضي عن مدربه الأوكراني سيرجي ريبروف وتم تعيين الجبال مدرب الفتح لقيادة الفريق في دور الستة عشر لدوري الأبطال.

ويلتقي الأهلي مع السد القطري في مباراتي ذهاب وإياب الشهر المقبل على بطاقة الظهور في دور الثمانية للبطولة.

وكان سعود آل سويلم، رئيس نادي النصر السعودي، قد أثار موجة من الجدل والانتقادات ضده ، بعدما أبدى اعتراضه على ميثاق الشرف الموقع من قبل رؤساء الأندية السعودية، بناء على اتفاق تحت إشراف الهيئة العامة للرياضة السعودية.

وذكر آل سويلم عبر حسابه الرسمي بموقع شبكة التواصل الاجتماعي “تويتر”: “نادي النصر تضرر كثيرًا من ميثاق الشرف، وقيدنا كثيرًا ونحن في إدارة العالمي نرفض هذا الميثاق ومن اليوم نعلن انسحابنا منه”.

وقال في تغريدة أخرى “بكل صراحة ووضوح أقولها: نادي النصر حاول مفاوضة عدة لاعبين نجوم في الدوري السعودي، ولكن للأسف ميثاق الشرف وقف عائقًا أمامنا، بإذن الله في المستقبل القريب العاجل سنجلب من نريد في الدوري السعودي للعالمي، كاللاعب عمر السومة وهو من أبرز اهتماماتنا مستقبلًا”.

وكان المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة قد عقد اجتماعًا مع رؤساء الأندية في أكتوبر 2017، انتهى بتوقيع ميثاق التزام يتضمن العديد من البنود من بينها “الابتعاد عن أي مزايدات أو منافسات في عقود اللاعبين المحليين أو الأجانب”.

واعتبر أنصار الأهلي أن تغريدة رئيس النصر تستوجب تدخل لجنة الانضباط، وتوقيع عقوبة على النصر للتفاوض مع لاعب مازال عقده ساريًا مع ناديه حتى عام 2020.